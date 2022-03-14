مستشار وزير دفاع أوكرانيا: الناتو لا يريد دخول حرب مع روسيا
أعلن مستشار وزير الدفاع الأوكراني، فاسيل ميروشنيتشينكو، اليوم الاثنين، في مقابلة مع العربية، أن هناك مؤشرا على تقدم في الحوار مع الروس، لكنه قال إن المطالب الروسية غير منطقية.
كما أكد أن الناتو غير مهتم بالدخول في حرب مع روسيا، لافتا إلى أن القوات الروسية فشلت في السيطرة على أي مدينة كبيرة.
وأعرب عن مخاوفه من استخدام روسيا للسلاح الكيمياوي "فقد سبق واستخدمته في سوريا"، مضيفا "روسيا تستخدم قنابل عنقودية وفراغية".
وقال إن خطط كييف العسكرية أفشلت مخططات روسيا.
جولة رابعة من التفاوض
إلى هذا، بدأت الجولة الرابعة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عبر الفيديو، الاثنين، في مسعى لاحتواء النزاع. وقال ميخائيلو بودولياك، وهو أحد المفاوضين الأوكرانيين في المحادثات مع روسيا، إن الجولة الجديدة تركز على التوصل لوقف إطلاق النار، وسحب القوات، والضمانات الأمنية التي تطلبها كييف.
وأضاف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن "موقف أوكرانيا لم يتغير في الإصرار على وقف إطلاق النار قبل إجراء محادثات بشأن العلاقات المستقبلية".
فتح ممرات
وركزت 3 جولات من المحادثات بين الجانبين في بيلاروسيا، كان آخرها قبل أسبوع، بشكل أساسي على القضايا الإنسانية، وأدت إلى فتح محدود لبعض الممرات للمدنيين للهروب من القتال.
كما لم تسفر المحادثات بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي تقدم واضح نحو وقف إطلاق النار، الخميس الماضي، لكن المحللين قالوا إن مجرد اجتماعهما ترك نافذة مفتوحة لإنهاء الحرب.
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