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ملك الفحم الروسي وأغنى الأغنياء: هذه الأزمة ستهز العالم

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الملياردير الروسي أندريه  ميلنيشينكو(فرانس برس)

ملك الفحم الروسي وأغنى الأغنياء: هذه الأزمة ستهز العالم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

"إنها مأساة".. بتلك العبارة وصف الملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو، الذي يلقب بملك الفحم والأسمدة الحرب في أوكرانيا، محذرا من أزمة ستهز العالم إن لم تتوقف.

فقد نبه في تصريحات اليوم الاثنين إلى وجوب وقف العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، وإلا ستكون هناك أزمة غذاء عالمية لأن أسعار الأسمدة مرتفعة بالفعل بالنسبة لكثير من المزارعين.

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من أم أوكرانية

وقال الروسي البالغ من العمر 50 عاماً، والمولود من أم أوكرانية لوكالة رويترز في بيان أرسله المتحدث باسمه عبر البريد الإلكتروني "الأحداث في أوكرانيا مأساوية حقا. نحن بحاجة ماسة للسلام".

كما أضاف "بصفتي روسي الجنسية ومولود في بيلاروسيا وتربطني صلة دم بأوكرانيا.. أشعر بألم كبير وعدم التصديق وأنا أشاهد شعوبا شقيقة تتقاتل وتموت".

يخت الملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو(أرشيفية- رويترز)
يخت الملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو(أرشيفية- رويترز)

يشار إلى أن دعوة ميلينيشنكو تأتي لتنضم إلى مطالبات سابقة وجهها عدد كبير من أغنى رجال الأعمال في روسيا، بإرساء السلام بين البلدين، منذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين ببدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

ما استدعى استنفارا غير مسبوق أمنيا في أوروبا، وبين موسكو والغرب، الذي فرض عقوبات بالمئات بل الآلاف على رجال أعمال روس.

ومن ضمن موجة العقوبات تلك فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على ميلنيشينكو أياض، بالإضافة طبعا إلى عزل الكثير من الشركات الروسية عن الاقتصاد العالمي، في محاولة لإرغام بوتين على تغيير المسار.

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