يونسيف تحذر من خطر انهيار القطاع الصحي في أوكرانيا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" من خطر انهيار القطاع الصحي في أوكرانيا، مشيرة إلى أن ذلك سيشكل كارثة في حال حدوثه.

وأوضحت يونسيف أمس الأحد، أن 31 هجوماً استهدف مؤسسات الرعاية الصحية في أوكرانيا منذ بداية الحرب في 24 فبراير الفائت.

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كذلك، كشفت أن 12 قتيلا على الأقل سقطوا جراء هجمات على الطواقم الصحية في البلاد.

وكانت وكالات الأمم المتحدة دانت الهجمات على قطاع الرعاية الصحية في أوكرانيا حيث دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمنشآت في أوكرانيا، ووصفت مثل هذه الحوادث بأنها أعمال "قسوة غير معقولة".

وقال رؤساء وكالات الأمم المتحدة في بيانهم يوم الأحد إن "الهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية والصحة تؤثر بشكل مباشر على قدرة الناس على الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية - وخاصة النساء والأطفال والفئات الضعيفة الأخرى".

مخاوف من كارثة

كذلك، حذروا من أن الأكسجين والإمدادات الطبية، بما في ذلك المخصصة لإدارة مضاعفات الحمل، تنفد بشكل خطير.

وحذرت وكالات الأمم المتحدة من أن "نظام الرعاية الصحية في أوكرانيا يتعرض بشكل واضح لضغوط كبيرة، وانهياره سيكون كارثة".

يذكر أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، بينهم فتاة، في هجوم استهدف الأربعاء الماضي، مستشفى للأطفال في ماريوبول بجنوب أوكرانيا.

ووفقاً لوكالة الصحة الإنجابية التابعة للأمم المتحدة، فقد تم بالفعل مهاجمة وتدمير مستشفيين أوكرانيين آخرين للولادة قبل هذا الهجوم.

