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الرئيس الأوكراني يمدد فرض قانون الطوارئ شهراً إضافياً

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زيلينسكي في كييف (أرشيفية- فرانس برس)
زيلينسكي في كييف (أرشيفية- فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

الرئيس الأوكراني يمدد فرض قانون الطوارئ شهراً إضافياً

دبي - العربية.نت

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على وقع التصعيد الروسي المستمر، قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مشروع قانون إلى البرلمان في وقت متأخر من يوم الاثنين يسعى إلى تمديد قانون الطوارئ لمدة 30 يوماً أخرى اعتبارا من 24 مارس الجاري، وفقاً لموقع الرئاسة على الإنترنت.

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وكانت كييف أعلنت حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد باستثناء دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في 23 فبراير الفائت، وذلك قبل العملية العسكرية الروسية بيوم واحد.

استدعاء الاحتياط

فقد اتخذ الرئيس زيلينسكي حينها مجموعة من القرارات منها استدعاء قوات الاحتياط وذلك بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، ودخول قوات وصفها بقوات حفظ السلام إلى لوغانسك ودونيتسك.

الجيش الروسي في أوكرانيا (رويترز)
الجيش الروسي في أوكرانيا (رويترز)

وكان الكرملين أطلق في 24 فبراير الماضي عملية عسكرية وصفها بالمحدودة على الأراضي الأوكرانية، إلا أنها سرعان ما توسعت لتصل جنوب البلاد وشرقه، وحتى محيط العاصمة كييف. ما أدى إلى استنفار أمني غير مسبوق في المنطقة بين موسكو ودول حلف الناتو.

كما استتبع عقوبات غربية قاسية وغير مسبوقة على الروس، شملت شركات كبرى ومصارف، وسياسيين وأثرياء، حتى أنها تخطت الـ 5000 عقوبة.

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