الطاقة الذرية: إعادة التيار الكهربائي مجددا لمحطة تشيرنوبل

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، أن التيار الكهربائي أعيد مجددا إلى محطة تشيرنيوبل للطاقة النووية في أوكرانيا، التي كانت مسرحا لأسوأ كارثة نووية في العالم عام 1986.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تغريدة: "أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن التيار الكهربائي الخارجي أعيد اليوم مرة أخرى إلى محطة تشيرنوبل للطاقة النووية بعد أن تضرر الخط مرة أخرى من قبل قوات الاحتلال".

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#Ukraine has informed IAEA that external power had again today been restored to the #Chornobyl Nuclear Power Plant after line had been again damaged “by the occupying forces”. Staff had restarted operations to reconnect the plant to the electricity grid. https://t.co/WIgM7U7Vmh pic.twitter.com/NnBLAVetOu — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 14, 2022

وأضافت: "استأنف الموظفون عملية إعادة ربط المحطة بشبكة الكهرباء".

وكانت شركة "أوكرينيرغو" للطاقة قد أفادت سابقا بأن خط الكهرباء الذي يغذي محطة تشرنوبيل تضرر من قبل القوات الروسية بعد العملية التي بدأت في أوكرانيا في 24 فبراير واستيلاء القوات على المحطة النووية.

وانقطعت الطاقة عن المحطة النووية مطلع الأسبوع الماضي لكنها أعيدت الأحد.

وتضم المحطة مولّدات لحالات الطوارئ تعمل بالديزل قادرة على توفير الكهرباء التي يحتاجها تشغيل أنظمة الأمن بشكل موقت، بما في ذلك أنظمة التبريد لمنشأة لتخزين الوقود النووي.

وأفادت "أوكرينيرغو" أن الخط تضرر مجددا قبل أن تتم إعادة كامل إمدادات الطاقة، وأكدت أن إحدى فرقها للصيانة ستتوجّه مجددا للقيام بأعمال صيانة إضافية.

وأضافت أنه لا يمكن لتشيرنوبل أن "تترك من دون مصدر موثوق للطاقة" حيث أن سكان بلدة سلافوتيتش يعتمدون عليها من أجل الكهرباء.