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الطاقة الذرية: إعادة التيار الكهربائي مجددا لمحطة تشيرنوبل

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محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية (أرشيفية من فرانس برس)
محطة تشيرنوبل
روسيا و أوكرانيا

الطاقة الذرية: إعادة التيار الكهربائي مجددا لمحطة تشيرنوبل

المحطة كانت مسرحا لأسوأ كارثة نووية في العالم عام 1986

العربية.نت، وكالات

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أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، أن التيار الكهربائي أعيد مجددا إلى محطة تشيرنيوبل للطاقة النووية في أوكرانيا، التي كانت مسرحا لأسوأ كارثة نووية في العالم عام 1986.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تغريدة: "أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن التيار الكهربائي الخارجي أعيد اليوم مرة أخرى إلى محطة تشيرنوبل للطاقة النووية بعد أن تضرر الخط مرة أخرى من قبل قوات الاحتلال".

وأضافت: "استأنف الموظفون عملية إعادة ربط المحطة بشبكة الكهرباء".

وكانت شركة "أوكرينيرغو" للطاقة قد أفادت سابقا بأن خط الكهرباء الذي يغذي محطة تشرنوبيل تضرر من قبل القوات الروسية بعد العملية التي بدأت في أوكرانيا في 24 فبراير واستيلاء القوات على المحطة النووية.

وانقطعت الطاقة عن المحطة النووية مطلع الأسبوع الماضي لكنها أعيدت الأحد.

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وتضم المحطة مولّدات لحالات الطوارئ تعمل بالديزل قادرة على توفير الكهرباء التي يحتاجها تشغيل أنظمة الأمن بشكل موقت، بما في ذلك أنظمة التبريد لمنشأة لتخزين الوقود النووي.

وأفادت "أوكرينيرغو" أن الخط تضرر مجددا قبل أن تتم إعادة كامل إمدادات الطاقة، وأكدت أن إحدى فرقها للصيانة ستتوجّه مجددا للقيام بأعمال صيانة إضافية.

وأضافت أنه لا يمكن لتشيرنوبل أن "تترك من دون مصدر موثوق للطاقة" حيث أن سكان بلدة سلافوتيتش يعتمدون عليها من أجل الكهرباء.

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