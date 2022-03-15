العدل الدولية: سنبت الأربعاء بدعوى أوكرانيا على روسيا
أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، إنها ستبت الدعوى التي أقامتها أوكرانيا على روسيا في 16 مارس، وفقاً لوكالة "رويترز" للأنباء.
وفي جلسة قاطعتها روسيا في السابع من مارس، طلبت أوكرانيا من المحكمة أن تأمر روسيا بوقف الأنشطة العسكرية لأنها قالت إن التدخل الروسي استند إلى تفسير خاطئ لمعاهدة الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية.
وقالت المحكمة في بيان "ستُعقد جلسة عامة في الساعة 16,00 (15,00 ت غ) في قصر السلام في لاهاي وستعلن رئيسة المحكمة القاضية جوان اي دونوهيو القرار".
مقاطعة روسية
وكانت روسيا رفضت المثول الأسبوع الماضي خلال جلسات الاستماع في هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية.
خلال الخطاب الذي أعلن فيه تدخله عسكريا في أوكرانيا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يريد الدفاع عن السكان الناطقين بالروسية من الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام كييف.
فيما وصفت اوكرانيا هذه الاتهامات بأنها كاذبة ونفت بشكل قاطع أن تكون وقعت مثل هذه الإبادة الجماعية معتبرة أن العملية العسكرية الروسية التي بدات في 24 فبراير الماضي، لا أساس قانونيا لها.
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