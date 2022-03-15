روسيا.. الادعاء يطالب بسجن المعارض نافالني 13 عاماً

طالب المدعون الروس، الثلاثاء، بسجن المعارض الروسي الأبرز أليكسي نافالني، المسجون أساسا، لمدة 13 عاما بتهم احتيال.

وقالت المدعية ناديجدا تيخونوفا، وفق ما نقلت عنها وكالات أنباء روسية "أطالب بصدور حكم بالسجن 13 عاما على نافالني يليها إطلاق سراح مشروط لمدة سنتين".

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وفي وقت سابق، أعلن نافالني أنه ضد الحرب التي شنتها موسكو على أوكرانيا.

وصرّح نافالني في جلسة ضمن محاكمة جديدة افتُتحت ضده في فبراير الماضي وفق ما ظهر في فيديو نشرته قناة "دوجد" المعارضة، "أنا ضد هذه الحرب. أعتقد أن هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا تُشنّ لإخفاء سرقة المواطنين الروس وصرف انتباههم عن المشاكل الموجودة داخل بلدهم وتدهور الاقتصاد".

واعتبر نافالني أن "هذه الحرب ستؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وستهدر أرواحًا و(ستساهم في) مواصلة سياسة تفقير المواطنين الروس".

وقد نجا المعارض البارز من عملية تسميم خطيرة عام 2020 يحمّل الكرملين مسؤوليتها.