عطلها لساعات.. هجوم سيبراني يطال مواقع حكومية إسرائيلية  

أعلنت إسرائيل اليوم الإثنين تعرضها لهجوم سيبراني أدى إلى تعطيل عدد من المواقع الحكومية.
وأوضحت المديرية الوطنية للأمن السيبراني أنه "في الساعات القليلة الماضية، تم رصد هجوم حجب الخدمة (ددوس) على مزود اتصالات أدى إلى تعطيل الوصول إلى عدد من المواقع، بينها مواقع حكومية".
كما، أوردت المديرية عبر تويتر "منذ هذه الساعة استأنفت كل المواقع نشاطها".
المنفذ مجهول
ولم تحدد الهيئة مصدر الهجوم الذي يتم عبر إغراق خواديم الموقع المستهدف بطلبات الوصول.
ورغم استعادة إمكان الوصول إلى موقع الحكومة الإسرائيلية داخل إسرائيل، إلا أنه "لا يمكن الوصول إليه دوليا" وفق منظمة "نتبلوكس" المتخصصة في مراقبة حركة الإنترنت في أنحاء العالم، وفق "فرانس برس".
أكبر هجوم على الإطلاق
من جهته، قال مصدر إسرائيلي في قطاع صناعة الدفاع إن هذا أكبر هجوم إلكتروني على الإطلاق ضد البلاد، بحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس".
من جهتها، قالت وزارة الاتصالات إنها أجرت "تقييما للوضع مع إدارة الطوارئ بالوزارة في أعقاب هجوم إلكتروني واسع النطاق على مواقع حكومية".
وتعرضت مواقع إسرائيلية عدة لهجمات إلكترونية في الأشهر الأخيرة نسبها خبراء إلى إيران.
في المقابل، اتهمت طهران مؤخرا الولايات المتحدة وإسرائيل بشن هجوم إلكتروني عطّل نظام توزيع الوقود لديها.
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