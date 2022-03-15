ماكرون: لن نحارب روسيا أو نقيم منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفض دخول الاتحاد الأوروبي الحرب ضد روسيا أو فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، وهو الطلب الذي طالما كرره رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي.

وقال الرئيس الفرنسي في القمة الأوروبية التي عقدت اليوم: "اخترنا عدم الدخول في حرب مع روسيا، ولن نقيم منطقة حظر جوي في أوكرانيا".

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واقترح الرئيس الفرنسي تقديم "حماية قنصلية" للصحافية الروسية التي احتجت على الحرب في أوكرانيا.

عزل بوتين

وأكد ماكرون على ضرورة عزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإيقافه عن تمويل الحرب ضد أوكرانيا.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على مسودة بيان القمة التي عقدت بينهم، والذي جاء فيه أن دول الاتحاد يوافقون على الإنهاء التدريجي للاعتماد على الطاقة الروسية.

وأظهرت مسودة بيان القمة الأوروبية، موافقة دول الاتحاد الأوروبي على الإنهاء التدريجي للاعتماد على الغاز والنفط الروسيين.

وذكرت مسودة البيان أن خطة إنهاء الاعتماد على النفط والغاز والفحم من روسيا ستنفذ في أسرع وقت، وأن خطة ملء مخزونات الغاز يجب أن تبدأ على الفور استعدادا للشتاء القادم، بحسب ما نقلته "رويترز".

استيراد الغاز الروسي

وكانت وكالة الطاقة الدولية قالت إن أوروبا يمكنها أن تقلل استيراد الغاز الروسي بأكثر من الثلث خلال عام، وأعلنت الوكالة خطة من عشر نقاط لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.

وقال فاتح بيرول، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "لم يعد أحد لديه أي أوهام. استغلال روسيا لمواردها من الغاز الطبيعي كسلاح اقتصادي وسياسي يظهر حاجة أوروبا الملحة للتحرك بسرعة لتكون مستعدة لمواجهة غموض كبير يكتنف إمدادات الغاز الروسية للشتاء القادم".

استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي العام الماضي، شكلت حصة الأنابيب منها أكثر من 90%، وشكل الغاز الروسي 45% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، ونحو 40% من استهلاكه.