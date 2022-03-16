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الأمم المتحدة تعلن يوماً عالمياً سنوياً لمكافحة الإسلاموفوبيا

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A general view of the 11th emergency special session of the 193-member U.N. General Assembly on Russia's invasion of Ukraine, at the United Nations Headquarters in Manhattan, New York City, U.S., March 2, 2022. REUTERS/Carlo Allegri
الجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية)

الأمم المتحدة تعلن يوماً عالمياً سنوياً لمكافحة الإسلاموفوبيا

الجمعية العامة اعتمدت بالإجماع قراراً يعتبر 15 مارس/آذار من كل عام يوماً لمكافحة "رهاب الإسلام"

الأمم المتحدة – فرانس برس

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اعتمدت الدول الـ193 الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بالإجماع، قراراً اقترحته باكستان يعتبر 15 مارس/آذار من كل عام "يوماً لمكافحة الإسلاموفوبيا" أو ما يُعرف بـ"رهاب الإسلام".

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ويدعو النص غير الملزم إلى "تعزيز الجهود الدولية لتشجيع حوار عالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات على أساس احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات".

كذلك، يعبّر القرار عن "الأسف الشديد لجميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقداتهم والأفعال الموجهة ضد أماكن عبادتهم وكذلك كل الاعتداءات على الأماكن والمواقع والمزارات الدينية وفي داخلها، التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي".

ويدعو النص جميع الدول الأعضاء والمؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدينية "إلى تنظيم ودعم مختلف الأحداث البارزة التي تهدف إلى زيادة الوعي بفاعلية على جميع المستويات في مكافحة الإسلاموفوبيا".

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