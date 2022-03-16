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الجيش الكوري الجنوبي: فشل عملية إطلاق "مقذوف غير محدد" لكوريا الشمالية

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A tactical guided missile is launched, according to state media, at an undisclosed location in North Korea, in this photo released January 17, 2022 by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA). KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.
تجربة صاروخية سابقة في كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

الجيش الكوري الجنوبي: فشل عملية إطلاق "مقذوف غير محدد" لكوريا الشمالية

أفادت وسائل إعلام يابانية بإطلاق كوريا الشمالية المسلحة نوويا ما يشتبه أنه صاروخ

سيول - فرانس برس

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت، الأربعاء، "مقذوفا غير محدد"، لكن بدا أن عملية الإطلاق فشلت بشكل فوري.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في سيول في بيان: "أطلقت كوريا الشمالية مقذوفا مجهولا من منطقة سونان حوالى الساعة التاسعة والنصف اليوم، لكن التقديرات أن عملية الإطلاق فشلت مباشرة بعد حدوثها".

وجاء البيان العسكري الكوري الجنوبي بعد ما أفادت وسائل إعلام يابانية بإطلاق كوريا الشمالية المسلحة نوويا ما يشتبه أنه صاروخ، نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع اليابانية.

وعملية الإطلاق الفاشلة هي التجربة العسكرية العاشرة لبيونغ يانغ هذا العام، بعد سبع تجارب صاروخية وتجربتين وصفتهما كوريا الشمالية بأنهما لـ"قمر استطلاع صناعي".

هذا وقال مسؤول أميركي كبير، الخميس الماضي، إن التجارب التي أجرتها كوريا الشمالية في 26 شباط/فبراير و 4 آذار/مارس كانت تهدف إلى اختبار "عناصر منظومة جديدة" لصواريخ باليستية عابرة للقارات.

من كييف (أرشيفية- فرانس برس)
من كييف (أرشيفية- فرانس برس)

وتعهدت واشنطن بإجراءات "لمنع كوريا الشمالية من الوصول إلى منتجات وتكنولوجيا غربية تسمح لها بتطوير برامج أسلحة محظورة"، على ما أفاد المسؤول.

كما أكدت أيضا وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الجمعة الماضيةـ أن كوريا الشمالية اختبرت صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات في تجربتي إطلاق خلال الآونة الأخيرة.

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ورغم العقوبات الدولية الصارمة جدا، أجرت بيونغ يانغ عددا قياسيا من تجارب الأسلحة في كانون الثاني/يناير قبل أن تعلق تجاربها خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وتوقّع محللون أن تستفيد بيونغ يانغ من انشغال الولايات المتحدة بالهجوم الروسي على أوكرانيا لإجراء تجارب جديدة.

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