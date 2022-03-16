العملية الروسية بأوكرانيا تطوي أسبوعها الثالث.. وقوات موسكو تبعد 15 كلم من كييف

مع دخول اليوم الـ21 من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الأربعاء، أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية أن القوات الروسية على مسافة 15 إلى 20 كلم عن وسط العاصمة كييف لجهة الشمال الغربي.

كما أكد أن روسيا أطلقت حتى الآن 950 صاروخا على أوكرانيا، مضيفاً أن القافلة الروسية قرب كييف ما زالت عالقة، ولا تتقدم رغم تعرض العاصمة الأوكرانية لمزيد من القصف.

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المسؤول في وزارة الدفاع الأميركية قال أيضا إن الولايات المتحدة أوصلت مساعدات عسكرية لأوكراينا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عدة شاحنات وهي تغادر مدينة ديبريسين بالمجر وتصل إلى نقطة عبور الحدود الأوكرانية لسيريت برومانيا، حاملة المساعدات إلى داخل أوكرانيا.

وتزامنا، نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية فيديو قالت إنه لعمليات قصف طالت أهدافا روسية دون تحديد موقعها.

وفي المقابل، قالت روسيا إن قواتها سيطرت بالكامل على جنوب منطقة خيرسون.

وفي إحصائية جديدة، بلغ عدد القتلى المدنيين المؤكدين في أوكرانيا 691 قتيلاً و1143 جريحا، بحسب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مضيفاً أن الأرقام الحقيقية ربما تتجاوز هذه الأرقام بكثير.

وكانت كييف فرضت حظرا للتجوال لمدة 35 ساعة، عقب قصف كثيف أسفر عن مقتل 5 أشخاص، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية، مقتل 19 شخصا في غارة على برج تلفزيون في ريفن.

هذا وتعرض مبنىً سكني مؤلفٌ من 15 طابقا في غرب مدينة كييف إلى غارة جوية مع اقتراب القصف الروسي المتواصل لأوكرانيا من وسط العاصمة، وارتفعت أعمدة دخان كثيفة من المبنى، بينما بذل رجال الإطفاء مجهوداً جباراً لإخماد الحريق.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء في كييف إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وتم إنقاذ 74.