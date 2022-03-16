قائد أوكراني للعربية: وفرنا المأوى لأكثر من 400 ألف نازح

قال القائد العسكري الأوكراني في لفيف في حديث لـ"العربية" و"الحدث" إن 20 ألف شخص سجلوا أسماءهم للانضمام للجيش، مشيرا إلى أن أوكرانيا تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال: "لسنا بحاجة إلى دعم معنوي بل إلى دعم بالأسلحة"، مؤكدا أهمية تأمين الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات.

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وقال القائد العسكري: "نوفر المأوى لكل النازحين جراء الحرب، ووفرنا حتى الآن المأوى لأكثر من 400 ألف نازح".

مع دخول اليوم الـ21 من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الأربعاء، أظهرت الصور القادمة من العاصمة الأوكرانية كييف تصاعد دخان كثيف من مناطق بقلب العاصمة. وأفاد إعلامي في أوكرانيا لـ"العربية" و"الحدث" بأن كييف تعرضت لقصف صاروخي في الساعات الأولى من الصباح، مشيراً إلى أن الطرقات في كييف أصبحت أشبه بثكنة عسكرية.

من جهتها، ذكرت هيئة الأركان الأوكرانية أن قوات كييف أسقطت 3 مقاتلات و3 طائرات مسيرة روسية خلال 24 ساعة، واستهدفت تجمعات القوات الروسية في بعض المناطق الجنوبية، مؤكدة أن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة وتراجعت في اتجاهات متفرقة.