بريطانيا: تكتيكات الجيش الأوكراني أحبطت تقدم القوات الروسية

قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان اليوم الأربعاء إن تكتيكات الجيش الأوكراني أحبطت تقدم القوات الروسية وألحقت بها خسائر وصفتها بأنها فادحة.

وأضاف البيان أن فشل روسيا المستمر في إحكام السيطرة الجوية على أوكرانيا "قوض بشكل كبير" قدرتها على إجراء مناورات جوية وحد من خياراتها بشكل أكبر.

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وأشار إلى أن تدمير القوات الأوكرانية للجسور "لعب دورا رئيسيا" في عرقلة التقدم الروسي.



من كييف

مع دخول اليوم الـ21 من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الأربعاء، أظهرت الصور القادمة من العاصمة الأوكرانية كييف تصاعد دخان كثيف من مناطق بقلب العاصمة. وأفاد إعلامي في أوكرانيا لـ"العربية" و"الحدث" بأن كييف تعرضت لقصف صاروخي في الساعات الأولى من الصباح، مشيراً إلى أن الطرقات في كييف أصبحت أشبه بثكنة عسكرية.

من جهتها، ذكرت هيئة الأركان الأوكرانية أن قوات كييف أسقطت 3 مقاتلات و3 طائرات مسيرة روسية خلال 24 ساعة، واستهدفت تجمعات القوات الروسية في بعض المناطق الجنوبية، مؤكدة أن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة وتراجعت في اتجاهات متفرقة.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية و4 مسيرات وتدمير 128 منشأة عسكرية أوكرانية خلال 24 ساعة.