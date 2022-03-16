بريطانيا: تكتيكات الجيش الأوكراني أحبطت تقدم القوات الروسية
الدفاع البريطانية: تدمير القوات الأوكرانية للجسور لعب دورا رئيسيا في عرقلة التقدم الروسي
قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان اليوم الأربعاء إن تكتيكات الجيش الأوكراني أحبطت تقدم القوات الروسية وألحقت بها خسائر وصفتها بأنها فادحة.
وأضاف البيان أن فشل روسيا المستمر في إحكام السيطرة الجوية على أوكرانيا "قوض بشكل كبير" قدرتها على إجراء مناورات جوية وحد من خياراتها بشكل أكبر.
وأشار إلى أن تدمير القوات الأوكرانية للجسور "لعب دورا رئيسيا" في عرقلة التقدم الروسي.
مع دخول اليوم الـ21 من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الأربعاء، أظهرت الصور القادمة من العاصمة الأوكرانية كييف تصاعد دخان كثيف من مناطق بقلب العاصمة. وأفاد إعلامي في أوكرانيا لـ"العربية" و"الحدث" بأن كييف تعرضت لقصف صاروخي في الساعات الأولى من الصباح، مشيراً إلى أن الطرقات في كييف أصبحت أشبه بثكنة عسكرية.
من جهتها، ذكرت هيئة الأركان الأوكرانية أن قوات كييف أسقطت 3 مقاتلات و3 طائرات مسيرة روسية خلال 24 ساعة، واستهدفت تجمعات القوات الروسية في بعض المناطق الجنوبية، مؤكدة أن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة وتراجعت في اتجاهات متفرقة.
وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية و4 مسيرات وتدمير 128 منشأة عسكرية أوكرانية خلال 24 ساعة.
-
أميركا تعلن اليوم مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولارمجلس النواب وافق قبل أسبوع على تقديم مساعدات بـ 13.6 مليار دولار اقتصاد
-
بعد دعوته بوتين للقتال.. ماسك يتلقى ردا "مزلزلا" من الحليفرمضان قديروف: "لا أنصحك بالتنافس مع بوتين" الأخيرة
-
ترهيب تسلا.. تطرد موظفاً لمراجعته نظام للقيادة الآليةماسك ادعى بأنه "راعي حرية التعبير" قصص اقتصادية