.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

جولة جديدة من مفاوضات روسيا وأوكرانيا.. وزيلينسكي: أصبحت أكثر واقعية

  • الخط
This handout video grab taken and released by the Ukraine Presidency press service on March 7, 2022 shows Ukrainian President Volodymyr Zelensky speaking in the capital Kyiv. (AFP)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
روسيا و أوكرانيا

جولة جديدة من مفاوضات روسيا وأوكرانيا.. وزيلينسكي: أصبحت أكثر واقعية

مستشار الرئيس الأوكراني يؤكد أن هناك تناقضات جوهرية في سير المفاوضات، لكن هناك إمكانية للتوصل إلى تفاهمات مع روسيا

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس الأوكراني، الأربعاء، إن المفاوضات مع روسيا أصبحت أكثر واقعية، لكنها تحتاج بعض الوقت.

وقبل ذلك، أعلن مستشارُ زيلينسكي أن المفاوضات مع الجانب الروسي، التي ستجرى اليوم الأربعاء، ستكون صعبة.

وأضاف مستشار الرئيس الأوكراني أن هناك تناقضات جوهرية في سير المفاوضات، لكنه أكد على وجود إمكانية التوصل إلى تفاهمات مع روسيا.

تعبيرية
تعبيرية

ميخايلو بودولياك قال إن وفد بلاده سيواصل الأربعاء عملية المفاوضات مع الوفد الروسي، مشيراً عبر حسابه على "تويتر" إلى وجود "تناقضات جوهرية" في المفاوضات مع روسيا، غير أنه أضاف "لكن بالتأكيد يوجد مجال للتوصل إلى تفاهم".

قصف روسي صباحي على كييف.. وقوات موسكو تبعد 15 كلم من العاصمة العرب والعالم روسيا و أوكرانيا قصف روسي صباحي على كييف.. وقوات موسكو تبعد 15 كلم من العاصمة
ارتفاع القتلى الصحافيين بأوكرانيا.. ودعوات لعدم استهدافهم العرب والعالم روسيا و أوكرانيا ارتفاع القتلى الصحافيين بأوكرانيا.. ودعوات لعدم استهدافهم

وبدأت الجولة الرابعة من المفاوضات بين موسكو وكييف، الاثنين، عبر الفيديو.

وأعرب الطرفان عن بعض التفاؤل في الأيام الأخيرة إلا أن تصريحات مستشار زيلينسكي الأخيرة تعكس صعوبة هذه المفاوضات، في حين يكثف الجيش الروسي هجماته في الأيام الأخيرة للسيطرة على مدن أوكرانية كبيرة عدة.

وتطالب كييف بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مشاهد مأساوية من رحلة هروب 3 ملايين أوكراني ثلثهم من الأطفال مشاهد مأساوية من رحلة هروب 3 ملايين أوكراني ثلثهم من الأطفال
اكتشف المزيد