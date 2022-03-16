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سويسرا تعاقب مقربين من بوتين وتجمّد ممتلكاتهم

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علما روسيا وسويسرا
روسيا و أوكرانيا

سويسرا تعاقب مقربين من بوتين وتجمّد ممتلكاتهم

لائحة عقوبات الحكومة السويسرية المتصلة بالحرب في أوكرانيا تشمل 200 فرد وكيان روسي بينهم رجال أعمال وأثرياء مقربين من بوتين

العربية.نت

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أعلنت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء فرض عقوبات على 200 فرد وكيان روسي، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت الحكومة السويسرية إن هذه العقوبات تشمل الأثرياء المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورجال أعمال روس.

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وبحسب الحكومة السويسرية، سيتم تجميد ممتلكات عدد من الأثرياء المقربين من بوتين في سويسرا.

يذكر أن سويسرا عادةً ما تتبع سياسة حياد تجاه النزاعات. لكن لائحة العقوبات التي أعلنتها بسبب الحرب في أوكرانيا مماثلة تماماً للعقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي، التي سويسرا ليس جزء منه لكنها تعمل بشراكة وثيقة معه.

وكانت وزيرة العدل السويسرية كارين كيلا زوته قد قالت الجمعة إن حرباً أوسع نطاقا في أوكرانيا يمكن أن تحول 15 مليون شخص فيها إلى نازحين.

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وقالت في مؤتمر صحفي في برن متحدثة عن سياسة بلادها بشأن استقبال اللاجئين: "إذا افترضنا أن العمليات الحربية ستستمر، وأن الجيش الروسي سيتقدم بقوة في الغرب (الأوكراني) حيث من الممكن أن تكون هناك ممرات لفرار المدنيين، فإن من الممكن أن يكون هناك فعلاً مليون شخص يغادرون البلاد كل أسبوع".

وأضافت: "هناك الآن تقديرات من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول إننا يجب أن نأخذ في الحسبان نحو 15 مليون نازح.. يقال إنهم نحو نصف عدد السكان مطروحاً منه الرجال الذين يحاربون في القوات المسلحة ويدافعون عن البلاد".

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