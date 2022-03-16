كييف تتهم القوات الروسية بقصف مسرح في ماريوبول يؤوي مئات المدنيين

أعلنت سلطات مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، الأربعاء، أن القوات الروسية قصفت مسرحًا يؤوي "مئات" المدنيين.

Multiple reports that Russian forces dropped a bomb on Mariupol drama theatre where (at least until yesterday) hundreds of people were taking refuge. If confirmed refugees were still inside, this would be potentially the worst civilian harm incident and an undisputable war crime. pic.twitter.com/sDfhHULLCM — Christo Grozev (@christogrozev) March 16, 2022

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وقالت سلطات ماريوبول على تلغرام: "دمّرت روسيا عمدًا مسرح الدراما، حيث يختبئ مئات الأشخاص".

ونشر مسؤولون صورة من مبنى المسرح، الذي تدمّر قسم في منتصفه بالكامل بينما تصاعدت أعمدة الدخان من الركام. وأفاد مسؤولون بأن قنبلة ألقيت على المبنى من طائرة.

وتحاول سلطات المدينة تحديد عدد الضحايا، لكن تعرّض أحياء سكنية إلى القصف يعرقل جهودها في هذا الصدد.

وجاء في البيان الرسمي: "يستحيل العثور على كلمات تصف مستوى الاستخفاف والقسوة التي يدمّر الغزاة الروس من خلالها السكان المسالمين لمدينة أوكرانية مطلة على البحر".

ومن جانبها، ذكرت قناة (آر تي)، الأربعاء، أن وزارة الدفاع الروسية رفضت اتهامات كييف للقوات الروسية بتنفيذ هجوم على مبنى المسرح الدرامي في مدينة ماريوبول، مشيرة إلى أن عناصر كتيبة "آزوف" الأوكرانية فجروا المبنى.