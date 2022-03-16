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كييف تتهم القوات الروسية بقصف مسرح في ماريوبول يؤوي مئات المدنيين

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مسرح في أوكرانيا قبل وبعد القصف الروسي
المسرح بعد قصفه
روسيا و أوكرانيا

كييف تتهم القوات الروسية بقصف مسرح في ماريوبول يؤوي مئات المدنيين

قالت سلطات ماريوبول على تلغرام: "دمّرت روسيا عمدًا مسرح الدراما، حيث يختبئ مئات الأشخاص"

كييف - فرانس برس

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أعلنت سلطات مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، الأربعاء، أن القوات الروسية قصفت مسرحًا يؤوي "مئات" المدنيين.

وقالت سلطات ماريوبول على تلغرام: "دمّرت روسيا عمدًا مسرح الدراما، حيث يختبئ مئات الأشخاص".

المسرح قبل وبعد القصف
المسرح قبل وبعد القصف

ونشر مسؤولون صورة من مبنى المسرح، الذي تدمّر قسم في منتصفه بالكامل بينما تصاعدت أعمدة الدخان من الركام. وأفاد مسؤولون بأن قنبلة ألقيت على المبنى من طائرة.

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وتحاول سلطات المدينة تحديد عدد الضحايا، لكن تعرّض أحياء سكنية إلى القصف يعرقل جهودها في هذا الصدد.

وجاء في البيان الرسمي: "يستحيل العثور على كلمات تصف مستوى الاستخفاف والقسوة التي يدمّر الغزاة الروس من خلالها السكان المسالمين لمدينة أوكرانية مطلة على البحر".

ومن جانبها، ذكرت قناة (آر تي)، الأربعاء، أن وزارة الدفاع الروسية رفضت اتهامات كييف للقوات الروسية بتنفيذ هجوم على مبنى المسرح الدرامي في مدينة ماريوبول، مشيرة إلى أن عناصر كتيبة "آزوف" الأوكرانية فجروا المبنى.

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