مفاوض أوكراني: تناقضات عميقة في المفاوضات مع روسيا.. والتسوية ممكنة
يكثف الجيش الروسي هجماته في الأيام الأخيرة للسيطرة على مدن أوكرانية كبيرة عدة
قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، الثلاثاء، إن "تناقضات عميقة" لا تزال تعتري المفاوضات الأوكرانية الروسية التي ستتواصل غدا الأربعاء، مشددا على أن التوصل إلى "تسوية" لا يزال ممكنا.
وكتب في تغريدة: "هي عملية تفاوضية معقدة وشاقة للغاية. لكن بطبيعة الحال التسوية ممكنة".
وبدأت الجولة الرابعة من المفاوضات بين موسكو وكييف، الاثنين، عبر الفيديو.
وأعرب الطرفان عن بعض التفاؤل في الأيام الأخيرة إلا ان تصريحات بودولياك الأخيرة تعكس صعوبة هذه المفاوضات، في حين يكثف الجيش الروسي هجماته في الأيام الأخيرة للسيطرة على مدن أوكرانية كبيرة عدة.
وقُتل الثلاثاء، أربعة أشخاص على الأقل في ضربة روسية على مبنى سكني في كييف، على ما أفادت السلطات الأوكرانية.
وتطالب كييف بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية.
وفي بادرة تسوية كبيرة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن الوقت حان "لنعترف" أن اوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأمر الذي كانت تطالب به موسكو قبل غزوها لأوكرانيا.
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