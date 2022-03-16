مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة: فرار أكثر من 3 ملايين من أوكرانيا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، إن عدد الأوكرانيين الذين فروا إلى خارج بلادهم بلغ الآن 3000381.

كما أفاد مسؤول حكومي كبير أنه جرى إجلاء نحو 29 ألفا من المدن الأوكرانية عبر ممرات إنسانية، الثلاثاء، وأن معظمهم غادر من مدينة ماريوبول الساحلية.

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وقال المسؤول الكبير بالرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو في منشور على الإنترنت إن زهاء 20 ألفا غادروا ماريوبول في سيارات خاصة. وكانت أوكرانيا قد اتهمت روسيا في وقت سابق بعرقلة قافلة كانت تحاول نقل الإمدادات إلى المدينة.

وعصرا ذكرت بلدية ماريوبول أن ألفي سيارة غادرت المدينة وأن ألفي سيارة أخرى تنتظر المغادرة.

والاثنين كانت 160 سيارة غادرت هذه المدينة الساحلية التي تعاني من ظروف مأسوية بعد قصف متواصل منذ أيام عدة وحصار تفرضه القوات الروسية وانفصاليون موالون لموسكو، ما يرغم السكان على البقاء في الملاجئ.

ويربط الممر الإنساني الذي تسلكه هذه القوافل ماريوبول بزابوريجيا في شمال غرب البلاد عبر برديانسك، ويمتد على 270 كيلومترا.

وبعد سلسلة إخفاقات من جراء عدم التوصل لاتفاق هدنة بين الروس والأوكرانيين، تسارعت عمليات الإجلاء في ماريوبول فيما يعاني سكان المدينة من نقص في المواد الغذائية والمياه.

وقال حاكم المنطقة بافلو كيريلنكو، الثلاثاء، إن القوات الروسية تحتجز موظفين في أحد مستشفيات ماريوبول و400 من سكان الجوار "رهائن" داخل المبنى وهي اتهامات تعذر التحقق منها بشكل مستقل.

وتقع ماريبول على بعد حوالى 55 كيلومترا من الحدود الروسية و85 كيلومترا عن معقل الانفصاليين في دونيتسك، وهي أكبر مدينة لا تزال بيد كييف في حوض دونباس الذي يضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

وسيشكل سقوط المدينة الساحلية الاستراتيجية الواقعة على بحر آزوف، بأيدي الجيش الروسي منعطفا كبيرا في النزاع، ما يتيح إقامة رابط مباشر بين القوات الروسية الاتية من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014 والقوات الانفصالية الروسية في دونباس.