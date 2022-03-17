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الصين توضح سبب عدم إدانتها للهجوم الروسي على أوكرانيا

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الصين توضح سبب عدم إدانتها للهجوم الروسي على أوكرانيا

دبي - العربية.نت

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رفضت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس تصريح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بأن عزوف بكين عن إدانة روسيا يتعارض مع موقفها بشأن ميثاق الأمم المتحدة.

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وقال تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي اعتيادي إن بلاده تؤمن دائما بضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وفي مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة أمس الأربعاء قال بلينكن إن "عدم وقوف الصين بقوة ضد العملية الروسية على أوكرانيا يتعارض مع التزاماتها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي المسؤول عن حفظ السلام والأمن".

كما قال "إنه يتعارض تماما مع ما تقوله الصين وتكرره مرارا حول قدسية ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية بما في ذلك سيادة الدول".

وفي 25 فبراير الماضي ثاني أيام انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، رفضت الصين إدانة الهجوم ، وحثت "جميع الأطراف" بدلاً من ذلك، على ضبط النفس، مؤكدة على توجيه اللوم إلى الولايات المتحدة بسبب "المبالغة" في إمكانية وقوع حرب بأوروبا الشرقية.

في سياق آخر من الحرب الأوكرانية، تثار مخاوف من مواجهة عسكرية واقتصادية شاملة بين واشنطن وبكين حول تايوان، ما قد يجر بلدان أخرى إلى دوامة حرب عالمية ثالثة، خاصة إذا تزامنت مع الحرب الروسية الأوكرانية.

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