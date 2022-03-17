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بيسكوف لبايدن: تعليقاتك لا تغتفر ولهذا لم يرد بوتين

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فلاديمير بوتين وجو بايدن
فلاديمير بوتين وجو بايدن

بيسكوف لبايدن: تعليقاتك لا تغتفر ولهذا لم يرد بوتين

بيسكوف: رئيسنا حكيم ومثقف وبعيد النظر!

دبي- العربية.نت

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بعد وصف الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بمجرم حرب، رد الكرملين منتقدا ومنددا بتلك التعليقات.

وشدد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على أن وصف بايدن للرئيس الروسي، "غير مقبول بل لا يُغتفر".

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إلى ذلك، أوضح في تصريحات صحافية اليوم الخميس، بحسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية، أنه "لا يحق لرئيس دولة قصفت عدة دول أخرى التفوه بمثل هذه الكلمات".

"رئيسنا حكيم ومثقف"

وردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يعتبر تلك التصريحات الأميركية طريقا لقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ولماذا لا يرد بوتين عليها، قال بيسكوف: الرئيس الروسي شخصية حكيمة وبعيدة النظر ومثقفة".

كما كرر التأكيد على أنه لا يحق لرئيس الدولة التي قصف الناس في جميع أنحاء العالم لسنوات عديدة أن يطلق مثل تلك التوصيفات.

الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف (فرانس برس)
الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف (فرانس برس)

وكان بايدن اتهم أمس، نظيره الروسي بإلحاق الدمار المروع والرعب بأوكرانيا، واصفا إياه بـ"مجرم حرب"، لاستهدافه المدنيين والمباني السكنية خلال العمليات العسكرية على الأراضي الأوكرانية.

توتر غير مسبوق

يذكر أن موسكو كانت أطلقت في 24 فبراير الماضي عملية عسكرية، مستهدفة مدنا وقواعد عسكرية أوكرانية بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري على الحدود الأوكرانية.

أتى هذا التحرك الروسي وسط توتر بين موسكو والغرب على خلفية تطلعات كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ما ترى فيه روسيا تهديدا لأمنها القومي.

كما أتى بعد اتهامات روسية للحلف بالتمدد شرقاً، ومطالبته بالتعهد بعدم التوسع في جمهوريات سوفيتية سابقة.

لكن الغرب رفض تلك المطالب، كما لم يقبل بتقديم ضمانات أمنية للروس، ما دفع الكرملين إلى إطلاق قواته الروسية في شرق أوكرانيا، والتمدد لاحقا إلى محيط كييف.

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