بريطانيا:الروس لم يحققوا تقدما بأوكرانيا وخسائرهم كبيرة

فيما دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الخميس، يومها الـ 22، جددت بريطانيا التأكيد أنها لم تحقق تقدما كبيرا.

فقد أعلنت وزارة الدفاع البريطانية في إحاطتها اليومية أن العمليات العسكرية الروسية متوقفة إلى حد كبير على جميع الجبهات في الأراضي الأوكرانية.

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خسائر كبيرة

كما أضافت في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر أن القوات الروسية أحرزت تقدما محدودا أرضا وبحرا وجوا خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة أنها تعاني خسائر كبيرة

إلى ذلك، شددت على أن "المقاومة الأوكرانية ما زالت قوية وأن أغلب الأراضي بما في ذلك المدن الكبرى، لا تزال تحت سيطرة الأوكرانيين"، وفق تعبيرها.

وكانت الوزارة البريطانية كررت أكثر من مرة خلال الأيام الماضية التأكيد على أن القوات الأوكرانية تقاوم بنجاح نظيرتها الروسية، مكبدة إياها خسائر كبيرة، ومشددة على أن لا تقدم يذكر حصل في محيط العاصمة كييف، حيث ترابض أرتال من الدبابات والآليات الروسية من نحو أسبوعين.

كذلك، رجحت المخابرات الأميركية تكبد الروس خسائر فادحة خلال القتال، لافتة إلى احتمال سقوط ما يقارب 7 آلاف جندي منذ انطلاق العملية.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، أعلنت بريطانيا أنها تقف إلى جانب أوكرانيا، وتدعمها بالسلاح وآليات الدفاع.

كما استنفرت العديد من دول الناتو أيضا لدعم كييف بالأسلحة والمساعدات الغذائية وغيرها. كذلك فرضت تلك الدول عقوبات هائلة على موسكو، طالت العديد من القطاعات، وفاقت الـ 5 آلاف عقوبة.

إلا أن تلك الاجراءات لم تثن الكرملين عن تنفيذ الهدف من تلك العملية العسكرية، إذ أكد مرار أنها مستمرة حتى نزع سلاح الجارة الأوكرانية، ووقف مساعيها بالانضمام إلى الناتو، فضلا عن وقف توسع الأخير في الدول الأوروبية الشرقية.