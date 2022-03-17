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بنما: إصابة 3 سفن بصواريخ روسية في البحر الأسود

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إندونيسيا توقف ناقلة نفط من إيران وأخرى من بنما 24 يناير 2021
بنما صاحبة أكبر عدد من السفن المسجلة التي ترفع علمها في العالم

بنما: إصابة 3 سفن بصواريخ روسية في البحر الأسود

واحدة من هذه السفن غرقت، لكن دون الإبلاغ عن ضحايا. وما زالت السفينتان الأخريان طافيتين رغم الأضرار

بنما سيتي - رويترز

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كشفت السلطات الملاحية في بنما، الأربعاء، أن 3 سفن ترفع علم البلاد أصيبت بصواريخ روسية في البحر الأسود منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا الشهر الماضي.

وأضافت في بيان أن واحدة من هذه السفن غرقت، لكن دون الإبلاغ عن ضحايا. وما زالت السفينتان الأخريان طافيتين رغم الأضرار.

وقال نورييل أراوث مدير سلطة الملاحة البحرية في بنما: "نعلم أن 3 من سفننا هوجمت بصواريخ روسية لكن أفراد الطواقم كلهم سالمون".

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ولم تفصح سلطة الملاحة عن الأوقات التي أصيبت فيها السفن.

وأوضح أراوث إن ما لا يقل عن 10 سفن أخرى ترفع العلم ما زالت عالقة في البحر الأسود، مضيفا أن البحرية الروسية تقيد مغادرة السفن المنطقة.

وبنما صاحبة أكبر عدد من السفن المسجلة التي ترفع علمها في العالم إذ يتجاوز العدد 8 آلاف سفينة بحسب سلطة الملاحة.

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