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خارجية أوكرانيا: نرتب لقاء بين بوتين وزيلينسكي في تركيا

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وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا مع نظيره التركي

خارجية أوكرانيا: نرتب لقاء بين بوتين وزيلينسكي في تركيا

دبي - العربية.نت

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أكد وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، الخميس، أن بلاده مستعدة لمواصلة المسار التفاوضي مع روسيا لوقف هجومها في أوكرانيا الذي بدأ نهاية فبراير الماضي.

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وقال أثناء لقائه مع نظيره التركي في مدينة لفيف، نعمل على ترتيب لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني زيلينسكي في تركيا.

كما نشر تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، عبر فيها عن امتنانه للجهود الدبلوماسية التركية المستمرة لوضع حد للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم، عن دعم أنقرة لسيادة أوكرانيا ووحدتها.

وكتب عبر تويتر بعد لقائه مع كوليبا، يقول "ستتواصل جهودنا لإنهاء هذه الحرب وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار".

قمة في اسطنبول أو أنقرة

إلى ذلك، ذكرت قناة (تي.آر.تي) التلفزيونية التركية، اليوم، أن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث تطورات الحرب في أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي.

وقالت إن أردوغان أبلغ بوتين استعداد بلاده استضافة قمة له مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اسطنبول أو أنقرة.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 فبراير الماضي، وصفها الكرملين سابقا بالمحدودة، إلا أنها سرعان ما امتدت نحو كييف، التي تأهبت العديد من دول الناتو إلى دعمها بالسلاح النوعي، على رأسها الولايات المتحدة.

كما استدعت استنفارا أمنيا غير مسبوق في أوروبا، وبين موسكو والغرب الذي فرض عقوبات قاسية، فاقت الـ 5 آلاف على الروس، وطالت مختلف القطاعات، بغية دفع روسيا إلى التوقف.

إلا أن موسكو أصرت أكثر من مرة على أن العمليات العسكرية لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها وشروطها، وعلى رأسها نزع السلاح الأوكراني وجعل الجارة الغربية دولة محايدة، بعيدة عن الانضمام إلى الناتو، فضلا عن وقف توسع الأخير في الشرق الأوروبي.

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