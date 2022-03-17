روسيا: لدينا وثائق جديدة عن مختبرات بيولوجية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات الروسية أسقطت عدداً من الطائرات والمروحيات العسكرية، بالإضافة إلى عشرات الطائرات المسيرة الأخرى، مؤكدة أنها حصلت على وثائق جديدة لمختبرات بيولوجية في أوكرانيا لنقل أوبئة فتاكة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، خلال إفادته الصحفية اليومية إن القوات الروسية تمكنت من إسقاط مقاتلة أوكرانية واحدة من طراز"ميغ-24" ومروحية من طراز "مي-8" و12 مسيرة بينها 3 من طراز "بيرقدار".

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كما أكد أن القوات الروسية دمرت 181 مقاتلة ومروحية أوكرانية و172 مسيرة و170 منظومة دفاع جوي و1379 دبابة ومدرعة قتالية و133 راجمة صواريخ و514 مدفعية ميدانية ومدفع هاون و1168 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

تدمير منظومة أس 300

فيما أشار إلى أن القوات الجوية الروسية نجحت بتدمير منظومة دفاع جوية من طراز "إس-300"، بالإضافة إلى تدميرها عددا من الصواريخ التابعة لمنظومة "توشكا أو" بصواريخ عالية الدقة في قرية سارني بمنطقة ريفنا.

في سياق آخر، أكد الناطق باسم الدفاع الروسية، أن مشروعا سريا كان قائما تحت إشراف الولايات المتحدة في خاركوف الأوكرانية لدراسة سبل نقل الأمراض إلى البشر عن طريق الخفافيش.

برامج عسكرية بيولوجية

وقال "تواصل وزارة الدفاع الروسية دراسة الوثائق الواردة من موظفي المختبرات الأوكرانية بشأن تنفيذ برامج عسكرية بيولوجية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو على أراضي أوكرانيا".

كما قال: "أريد أن أؤكد أنه وفقًا للوثائق، فقد أجريت هذه الدراسات في خاركوف على أساس منهجي وتحت الإشراف المباشر لمتخصصين من الولايات المتحدة لسنوات عديدة"، مضيفا أنه "سيتم تقديم وثائق جديدة بشأن تصدير كمية كبيرة من المواد الحيوية البشرية من أراضي أوكرانيا إلى المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى".

تعاون أميركي أوكراني

كانت وزارة الدفاع الروسية زعمت، الاثنين الماضي، أنها حصلت على دليل موثق على تعاون أوكرانيا والولايات المتحدة لتطوير أسلحة بيولوجية، وأن الولايات المتحدة تمول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا بمبلغ يتجاوز 200 مليون دولار، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس).

يذكر أن نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، كانت حذرت من وقوع بعض "مراكز الأبحاث البيولوجية" في أوكرانيا في قبضة القوات الروسية. وقالت خلال جلسة استماع في الكونغرس الثلاثاء، ردا على سؤال حول ما إذا كانت في أوكرانيا أسلحة كيميائية أو بيولوجية: "تتوفر لدى أوكرانيا منشآت خاصة بالأبحاث البيولوجية، ونحن قلقون من سيطرة القوات الروسية عليها".