زيلينسكي: العقوبات على موسكو لم تكف لإنهاء الحرب

على الرغم من استمرار التفاوض بين الطرفين من أجل التوصل لحل ينهي القتال، حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الأوروبية لا سيما ألمانيا على فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وشدد في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، عبر الفيديو أمام مجلس النواب الألماني (بوندستاغ)، على أن العقوبات التي فرضتها برلين والغرب عامة لم تكن كافية من أجل إنهاء الحرب.

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كما أردف قائلا: "اقتصادكم يعاني بسبب العقوبات وأنا أقدر ذلك"، في إشارة إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات في البلاد جراء العقوبات التي فرضتها برلين سابقا على موسكو، عقب العملية العسكرية التي أطلقتها على الأراضي الأوكرانية.

كذلك، أكد أن القذائف ما زالت تسقط على الشعب الأوكراني، معتبرا أنه لا يمكن لألمانيا وأوروبا "الجلوس من دون القيام بأي تصرف".

الانضمام للناتو ثانية

وأثار مجددا مسألة انضمام بلاده إلى الناتو، قائلا "كل مرة نسأل عن إمكانية انضمامنا إلى الناتو ، يأتي الجواب غير واضح".

أما عن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، فقال إن تلك "مسألة أخرى أيضا ترتبط بالسياسة كذلك".

إلى ذلك، حث ألمانيا على هدم ما وصفه بـ"الجدار" الجديد الذي تم بناؤه في أوروبا بوجه الحرية منذ العملية العسكرية الروسية. وقال زيلينسكي مخاطبا المستشار الألماني "عزيزي أولاف شولتس، اهدم هذا الجدار، اعط ألمانيا الدور القيادي الذي تستحقه".

يشار إلى أن العملية العسكرية التي أطلقها الكرملين في 24 فبراير الماضي، جرت على روسيا العديد من العقوبات بلغت أكثر من 5 آلاف عقوبة شملت مختلف القطاعات، وطالت مئات السياسيين ورجال الأعمال.

كما أدت إلى استنفار أمني غير مسبوق بين موسكو والغرب، الذي اصطف بقوة إلى جانب كييف، داعما إياها بالسلاح والأموال.