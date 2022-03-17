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فيسبوك تحذف منشورات روسية تزعم أن قصف مستشفى أطفال خدعة

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من مستشفى الأطفال في ماريوبول يوم 9 مارس (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

فيسبوك تحذف منشورات روسية تزعم أن قصف مستشفى أطفال خدعة

العربية.نت، وكالات

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ذكر متحدث باسم فيسبوك، الأربعاء، أن الشركة حذفت منشورات روسية رسمية زعمت أن تقارير عن قصف موسكو مستشفى أطفال في أوكرانيا ما هي إلا خدعة، غير أن رسائل مماثلة ظهرت على منصات تواصل اجتماعي أخرى.

أتى ذلك بعد أن وجدت هيئة رقابة إسرائيلية أن هذه المعلومات المغلوطة الواردة على حسابات سفارات روسية على تويتر وفيسبوك وتليغرام جرى تداولها حتى بعد أن أزالت تويتر وفيسبوك، التابعة لميتا بلاتفورمز، المنشورات من على حساب السفارة الروسية في بريطانيا لمخالفتها قواعدهما الخاصة بإنكار الأحداث.

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كما أظهر مسح أجرته هيئة الرقابة الإسرائيلية "فيك ريبورتر" وتحققت منه رويترز، أن المنشورات لا تزال متداولة على ما لا يقل عن 18 حساباً لسفارات أو وزارات روسية على تويتر وفيسبوك وتليغرام.

وأكد متحدث باسم ميتا أن الشركة أزالت المنشورات بعدما اتصلت بها رويترز في وقت مبكر الأربعاء.

من مستشفى الأطفال في ماريوبول يوم 9 مارس (رويترز)
من مستشفى الأطفال في ماريوبول يوم 9 مارس (رويترز)

3 قتلى على الأقل

إلى ذلك لم ترد تويتر ولا تليغرام على طلبات من رويترز للتعليق.

كما لم ترد سفارات روسيا في كوستاريكا والدنمارك واليونان وأيسلندا وجاميكا واليابان والمكسيك وتونس بعد على طلب للتعليق بشأن منشوراتها على فيسبوك.

يشار إلى أن ما لا يقل عن 3 أشخاص، بينهم طفل، قتلوا بضربة جوية في التاسع من مارس الحالي على مستشفى للولادة والأطفال في مدينة ماريوبول الأوكرانية، وفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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