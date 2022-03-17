مجلس الأمن الروسي: قادرون على وضع أميركا عند حدها

في تصعيد كلامي جديد بين البلدين، حذرت روسيا الولايات المتحدة من أن لديها القدرة على وقفها عند حدها، واتهمت الغرب بتأجيج مؤامرة شرسة معادية للروس.

وقال دميتري ميدفيديف، الذي تولى الرئاسة من 2008 إلى 2012، ويشغل الآن منصب نائب الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، إن واشنطن أججت حالة الرهاب من روسيا "بشكل مثير للاشمئزاز" في محاولة لتركيع موسكو.

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إلا أنه شدد على أن ما وصفها بالمؤامرة لن تنجح، مؤكدا في تصريحات اليوم الخميس، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، أن بلاده قادرة على وضع كل أعدائها المتهورين عند حدهم، وفق تعبيره.

مساعدات أميركية

أتى ذلك بعد أن أعلنت الإدارة الأميركية، أمس الأربعاء، أنها ستقدم مساعدات أمنية إضافية بقيمة 800 مليون دولار إلى كييف، وذلك بعد دفعة سابقة بلغت 200 مليون.

كما أكد الرئيس الأميركي جو بادين، أنه سيساعد السلطات الأوكرانية في الحصول على أنظمة أطول مدى مضادة للطائرات، فضلا عن ذخائر لتلك الأنظمة.

يشار إلى أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، تأهبت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة من أجل دعم أوكرانيا في وجه موسكو، مغدقة عليها المساعدات المالية، وحتى الأمنية الدفاعية.

كما أعلنت الإدارة الأميركية وغير ها من الدول الأوروبية، حزمة عقوبات واسعة ومؤلمة على موسكو، طالت العديد من القطاعات، وفاقت الـ 5 آلاف عقوبة.

كذلك شملت مئات رجال الأعمال والأثرياء الروس، فضلا عن سياسيين، على رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف، فضلا عن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف.