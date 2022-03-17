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مجموعة السبع: مرتكبو جرائم الحرب بأوكرانيا.. سيحاسبون

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من كييف يوم 17 مارس (فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

مجموعة السبع: مرتكبو جرائم الحرب بأوكرانيا.. سيحاسبون

دبي - العربية.نت

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حذّر وزراء خارجية دول مجموعة السبع في إعلان مشترك، الخميس، بأن مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا حيث يتهم الجيش الروسي بقصف مدنيين، "سيحاسبون" أمام القضاء الدولي.

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وأعرب وزراء المجموعة التي تترأسها ألمانيا هذه السنة عن "ارتياحهم للتحقيقات وعمليات جمع الأدلّة الجارية، بما في ذلك من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية" في أوكرانيا.

الحساب قادم

إلى هذا، شدد وزراء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة واليابان وكندا والمملكة المتحدة، في الإعلان على أن "من يرتكبون جرائم حرب، بما في ذلك عبر الاستخدام العشوائي للأسلحة ضد المدنيين، سيحاسبون".

من جهته، زار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، البلاد، الأربعاء، وتحدث عبر الفيديو مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي.

تحقيق عن الوضع في أوكرانيا

وفتح المدعي العام تحقيقا حول الوضع في أوكرانيا بتاريخ 3 آذار/مارس بعد تلقي الضوء الأخضر من أكثر من 40 دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية.

كما أن محكمة العدل الدولية التي تعد أعلى محكمة في الأمم المتحدة أصدرت، الأربعاء، أمرا بالوقف الفوري للهجوم الروسي في أوكرانيا.

روسيا ترفض القرار

ودعا وزراء مجموعة السبع في بيانهم روسيا إلى "الامتثال" لهذا الأمر.

غير أن الكرملين رفض، الخميس، القرار، ورغم أن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمة ومبرمة، إلا أنها ليس لديها أي وسيلة لإنفاذها.

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