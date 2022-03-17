موسكو: نواجه هجمات إلكترونية غير مسبوقة

بعد تحذيرات عدة متتالية منذ أسابيع، من احتمال تشعب القتال بين الجانب الروسي والأوكراني، ليطال أيضا عمليات قرصنة، أكدت روسيا اليوم الخميس تعرضها للعديد من الهجمات الإلكترونية.

فقد أعلنت وزارة التنمية الرقمية، أن المواقع الحكومية الروسية تواجه هجمات إلكترونية غير مسبوقة، بحسب ما نقلت وكالة "تاس".

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هجمات سابقة

وكانت هيئات حكومية روسية وشركات مملوكة للدولة الروسية تعرضت خلال الفترة الماضية للعديد من الاستهدافات السيبرانية.

كما شهدت المواقع الإلكترونية للكرملين وشركة أيروفلوت للطيران وبنك سبيربنك، وغيرها، انقطاعا أو مشكلات مؤقتة خلال الأسابيع الماضية.

كذلك، تعذر فتح العديد من المواقع ووسائل الاعلام الروسية التي ترعاها الحكومة.

حرب متبادلة

في المقابل، تعرض عدد من المواقع العسكرية الرسمية الأوكرانية، وبعض المصارف الحكومية لهجمات سيبرانية أيضاً.

فيما تعهد بعض كبار "القراصنة المعروفين" لا سيما "أنونيمس" إلى شن هجمات ضد الروس، تضامناً مع كييف.

تأتي تلك الحروب أو الهجمات التي تصيب الطرفين، مع دخول المعركة العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ 22، وسط استنفار دولي غير مسبوق.

كما تأتي فيما بات العالم الرقمي والإنترنت يسيطر على العديد من مفاصل الحياة اليومية كما العمليات العسكرية والتبادل التجاري والخدمات وغيرها الكثير.

ما جعل كافة الخدمات المرتبطة بالشبكة العنكبوتية في دائرة الخطر، لاسيما وأن بعض الأرقام أشارت إلى وجود ما يقارب 90 مليون مستخدم للإنترنت في روسيا ونحو 23 مليونا في أوكرانيا.