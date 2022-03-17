صفقة مقابل 9 جنود روس.. إطلاق سراح رئيس بلدية ميليتوبول الأوكرانية المختطف
أعلنت السلطات الأوكرانية، الأربعاء، أن القوات الروسية أطلقت سراح إيفان فيدوروف رئيس بلدية مدينة ميليتوبول الأوكرانية الجنوبية بعد أيام من اختطافه.
وصرحت داشا زاريفنا المتحدثة باسم الرئاسة الأوكرانية للتلفزيون الأوكراني، في وقت متأخر الأربعاء، بأنه تم تبادل فيدوروف بـ 9 جنود روس أسرى تتراوح أعمارهم بين 20 و21 عاما.
⚡️Zelensky demands the release of the Mayor of occupied Melitopol.— Oleksiy Sorokin (@mrsorokaa) March 11, 2022
“The actions of Russian invaders equal to those of ISIS terrorists. If you act like terrorists then what’s even the point of talking with you,” he said.
The alleged video of the kidnapping of Mayor Ivan Fedoriv. pic.twitter.com/xSXcirAjKp
وقالت زاريفنا: "هؤلاء أطفال في الأساس، مجندون، وهم بحسب وزارة الدفاع الروسية غير موجودين في أوكرانيا"، مضيفة "لكن العالم بأسره يرى مجددا أنهم هناك".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد كشف أن جنودا روس اختطفوا فيدوروف، الجمعة، لأنه "رفض التعاون مع العدو" خلال اقتحامهم ميليتوبول التي تقع بين مدينتي ماريوبول وخيرسون.
والأربعاء، ظهر زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على تلغرام وهو يتحدّث هاتفيا مع فيدوروف قائلًا إنه "سعيد بسماع صوت رجل على قيد الحياة".
وأجابه فيدوروف: "أنا بحالة أفضل. شكرًا لعدم تخلّيكم عنّي. سأحتاج ليوم أو يومين لكي أتعافى وبعدها سأكون تحت أمركم للمساهمة في انتصارنا".
واختُطف فيدوروف خلال تواجده في خلية الأزمة في مدينته للاهتمام بمسائل متعلّقة بالإمدادات، وفق البرلمان الأوكراني.
وكان زيلينسكي قد طلب من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، المساعدة في إطلاق سراحه.
واختُطف أيضًا رئيس بلدية مدينة دنيبوررودني، الواقعة في الجنوب، الأحد. وقد دان الاتحاد الأوروبي عمليات الاختطاف هذه.
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