البنتاغون: مصير 10% من القوات الروسية في أوكرانيا مجهول

أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تواجه مقاومة صلبة خارج كييف من قبل القوات الأوكرانية، لافتا إلى أن روسيا تحارب بـ 90% من القوات التي حشدتها في أوكرانيا.

ماريوبول محاصرة

وقال إننا "لا نعرف مصير الـ10% من القوات الروسية، والأرجح أنها معطلة أو دمرت"، مضيفا أن مدينة ماريوبول تتعرض لقصف عنيف، وهي محاصرة من قبل القوات الروسية التي أطلقت حتى الآن 1080 صاروخا.

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كما قال إن المجال الجوي فوق أوكرانيا تتنازعه القوات الأوكرانية مع القوات الجوية الروسية، مشددا على أن الأوكرانيين قادرون على التحليق بالطيران الحربي واستعمال الدفاعات الجوية.

وأمس الخميس، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، أن القوات الروسية تحرّك مدفعيتها باتجاه العاصمة كييف استعداداً لقصفها، وفق ما أفاد مراسل "العربية" في واشنطن.

سفن حربية قبالة أوديسا

كما قال إن هناك سفنا حربية في البحر الأسود تستعد لهجوم في محيط مدينة أوديسا شرق أوكرانيا، بحسب التقديرات الاستخبارية.

كذلك، أوضح المسؤول الأميركي، أن القوافل العسكرية الروسية ما زالت عالقة بدون تحرّك ملموس وهم على مسافة 15 إلى 25 كلم من العاصمة كييف.

وأكد أن العتاد الجديد الذي تتلقاه أوكرانيا سيسمح لها بمواجهة القوات الروسية على مسافات بعيدة وليس فقط من مسافات قريبة كما حدث في محيط خاركيف وكييف وتشيرنيف.

أكثر من ألف صاروخ

في السياق، أكد مسؤول أميركي رفيع، أن روسيا أطلقت أكثر من ألف صاروخ على أهداف أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية التي دخلت الآن أسبوعها الرابع، بحسب "رويترز".

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، أرسلت الدول الأوروبية الحليفة لكييف، ودول الناتو عامة، على رأسها الولايات المتحدة، العديد من الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا.

كما خصصت العديد من تلك الدول مساعدات مالية للحكومة الأوكرانية وللنازحين أيضاً.