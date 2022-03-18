المفوضية الأوروبية: أوكرانيا على طريق الانضمام للاتحاد

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده على طريق الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وأضافت عبر حسابها في تويتر "سنمضي قدما على هذا الطريق"، مشيرة إلى أن "أوقاتا كهذه تتطلب الرؤية والصمود والقدرة على التحمل لاتخاذ خطوة صعبة تلو الأخرى".

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كما أكدت أنها أبلغت زيلينسكي بصرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية لأوكرانيا بحوالي 300 مليون يورو.

I assured President @ZelenskyyUa of the EU’s unabated support.



Ukraine’s European path has now begun.



Times like these require the vision, steadfastness and stamina to take one difficult step after the next.



The @EU_Commission will move ahead on this path. pic.twitter.com/Yn4JVXzSAG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 18, 2022

بدوره، قال الرئيس الأوكراني إن رأي المفوضية الأوروبية في طلب انضمام كييف للاتحاد الأوروبي سيكون جاهزا في غضون أشهر قليلة، واصفاً المحادثات مع أورسولا فون دير لاين بـ"الجوهرية".

وأضاف "المفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية تتحركان سويا نحو هدفهما الاستراتيجي".

توقيع طلب الانضمام

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن في 28 فبراير الماضي، التوقيع على طلب رسمي لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وطلب زيلينسكي من الاتحاد الأوروبي، السماح لأوكرانيا بالحصول على العضوية على الفور بموجب إجراء خاص لأنها تدافع عن نفسها في مواجهة هجوم القوات الروسية، وفق رويترز.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، أرسلت الدول الأوروبية الحليفة لكييف، ودول الناتو عامة، على رأسها الولايات المتحدة، العديد من الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا.

كما خصصت العديد من تلك الدول مساعدات مالية للحكومة الأوكرانية وللنازحين أيضاً.

إلى ذلك، فرضت آلاف العقوبات على موسكو، شملت مختلف القطاعات، فضلا عن سياسيين ورجال أعمال.

في حين حذرت موسكو أكثر من مرة أن أي دولة ترسل "سلاحاً نوعيا" تصنفه خطيرا إلى السلطات الأوكرانية، تضع نفسها في موقع المعتدي عليها. كما أكدت أنها لن توقف العمليات العسكرية على أراضي الجارة الغربية، قبل تجريد الأخيرة من السلاح، ووقف مساعيها للانضمام إلى الناتو.