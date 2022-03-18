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بريطانيا: تعليق التعاون الضريبي مع روسيا وبيلاروسيا

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تعبيرية - شترستوك
تعبيرية - شترستوك

بريطانيا: تعليق التعاون الضريبي مع روسيا وبيلاروسيا

دبي - العربية.نت

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أعلنت المملكة المتحدة في بيان تعليق تبادل وتقاسم المعلومات الضريبية مع روسيا وبيلاروسيا وذلك في إطار العقوبات المفروضة ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضح البيان أن هذا الإعلان من جانب حكومة المملكة المتحدة "سيضمن أن المملكة المتحدة لن تزود نظام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين معلومات قد تؤدي إلى زيادة الإيرادات أو عائدات الضرائب لروسيا".

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كذلك، بيّنت الحكومة البريطانية أن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ الخميس ويمثل "أحد الإجراءات المالية الكثيرة التي اتخذتها" السلطات البريطانية "لدعم أوكرانيا وإلحاق مصاعب اقتصادية" بالكرملين.

تعرفة جمركية

يذكر أن بريطانيا فرضت يوم الثلاثاء تعرفة جمركية إضافية بنسبة 35 في المئة على مجموعة كبيرة من الواردات الروسية، من الفودكا إلى الصلب، وحظّرت صادرات السلع الفاخرة من البلاد على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت وزارة التجارة الدولية "نريد أن نلحق أقصى قدر من الضرر بآلة حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مع تقليل التأثير على الشركات البريطانية".

وفرضت بريطانيا ودول غربية أخرى إجراءات عقابية صارمة على روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

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