روسيا: تأجيل التصويت على مشروع قرار "إنساني" بشأن أوكرانيا
أعلن سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم الخميس إن روسيا لن تطرح للتصويت غدا الجمعة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وصول المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا.
وأضاف نيبينزيا أمام مجلس الأمن المكون من 15 عضوا "قررنا في هذه المرحلة ألا نطلب التصويت على مشروع القرار لكننا لن نسحبه"، متهما الدول الغربية بممارسة "ضغوط لم يسبق لها مثيل" على أعضاء المجلس الآخرين لعدم تأييد المشروع.
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وكانت روسيا تعرضت لانتقادات واسعة من جانب دول عدة في مجلس الأمن بشأن مبادرة مشروع القرار هذا ذي الطابع الإنساني "منددة بالهجمات على المدنيين" ومطالبة بحماية للمدنيين لضمان خروجهم من المدن الأوكرانية.
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