زيلينسكي للغرب: نطالب بعقوبات أقوى على روسيا

مع استمرار العملية العسكرية الروسية في بلاده لليوم الـ23 على التوالي، توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برسالة إلى الغرب.

وقال زيلينسكي للغرب في فيديو مسجل من كييف الجمعة: "دافعوا عنا"، لافتاً إلى أن بلاده ليس لديها قدرات لمواجهة صواريخ وطائرات روسيا.

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"ليست كافية"

كما اعتبر أن "العقوبات الاقتصادية على روسيا ليست كافية"، مطالباً بعقوبات أقوى على موسكو. وأضاف: "العقوبات يجب أن تسكت الدعاية الإعلامية الروسية ضدنا".

إلى ذلك كشف زيلينسكي أن "روسيا تواصل منع القوافل الإنسانية من دخول ماريوبول"، موضحاً أيضاً أنها غير قادرة على الدخول إلى خاركيف.

وشدد على أنه "يجب محاسبة روسيا على الجرائم التي نفذتها ببلادنا".

كما أكد أن أوكرانيا ستواصل جهودها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

"معتادون على العقوبات"

أتت هذه التصريحات بعد أن كان أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق الجمعة، أن بلاده معتادة على العقوبات الغربية منذ عام 2014، بحسب رويترز.

وأضاف لافروف في تصريحات صحافية أن تلك العقوبات تهدف إلى عزل روسيا وردعها، لكنها ستجعلها أقوى، وفق تعبيره.

كما قال: "سنعيد ترتيب اقتصادنا للتعامل مع العقوبات".

أكثر من 5 آلاف

يذكر أن أوكرانيا تشهد منذ 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية روسية وصفت بالمحدودة شرقاً، إلا أنها سرعان ما توسعت جنوباً وشمالاً حتى وصلت إلى محيط العاصمة كييف.

ما استدعى استنفاراً أمنياً غير مسبوق في أوروبا، وبين موسكو والغرب. كما جرّ على روسيا عقوبات موجعة فاق عددها 5 آلاف، وطالت مختلف القطاعات.

إلى ذلك، أيقظت تلك العملية وسط هذا المدى من التوتر، شبح اندلاع حرب عالمية ثالثة، لاسيما مع اصطفاف دول الناتو بقوة إلى جانب كييف، والذي أرسلت دوله مساعدات عسكرية نوعية، ومالية إلى أوكرانيا لمواجهة الهجوم الروسي.