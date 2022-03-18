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عطل تقني بالقطارات يؤخر رحلات إجلاء الأوكرانيين إلى بولندا

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قطار يقل عددا من اللاجئين الأوكران (أ ف ب)
قطار يقل عددا من اللاجئين الأوكران (أ ف ب)

عطل تقني بالقطارات يؤخر رحلات إجلاء الأوكرانيين إلى بولندا

دبي - العربية.نت

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توقفت السكك الحديدية معظم يوم أمس الخميس، في أنحاء بولندا مما عطل وسيلة نقل مهمة للاجئين الأوكرانيين بعد ما قالت السلطات إنه تعطل في نظام التحكم الخاص بحركة المرور.

وأفاد مراسل العربية/الحدث بأن حركة القطارات توقفت في عدد من المقاطعات البولندية، مشيراً إلى وجود شكوك بشأن هجوم سيبراني.

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فقد بدأت القطارات في الإبلاغ عن مشاكل في حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت غرينتش)، فيما أثر الانقطاع على أكثر من 800 كيلومتر (500 ميل) من السكك الحديدية، بحسب ما قالت شركة "بي كي بي بي كاي" للسكك الحديدية.

وأضافت في بيان أن أطقم العمل أنهت الإصلاحات بحلول السادسة مساءـ وفق ما نقلت "رويترز".

عيوب فنية

من جهته، قال وزير البنية التحتية أندريه أدامزيك على تويتر إن الانقطاع أثر على حوالي 80٪ من حركة السكك الحديدية في بولندا. وأضاف أن عيوباً متطابقة ظهرت في أنظمة التحكم بحركة المرور، والتي أنتجتها وحدة من شركة ألستوم الفرنسية لصناعة القطارات، ظهرت أيضا في الهند وتايلاند وبيرو وإيطاليا والسويد وهولندا.

قطار يقل عددا من اللاجئين الأوكران (أ ف ب)
قطار يقل عددا من اللاجئين الأوكران (أ ف ب)

بدوره، قال سلومير سيزا، الرئيس التنفيذي لشركة ألستوم في بولندا، لرويترز عبر البريد الإلكتروني في وقت سابق يوم الخميس، إن الانقطاع نتج عن عيب في ترميز البيانات وأن الركاب لم يكونوا في خطر.

يشار إلى أن ما يقرب من مليوني شخص فروا من أوكرانيا إلى بولندا منذ الهجوم الروسي في 24 فبراير، ومع توفر تذاكر القطارات المجانية للاجئين، أصبحت الشبكة وسيلة نقل رئيسية لأولئك الذين يسافرون للإقامة مع الأصدقاء والعائلة في جميع أنحاء البلاد.

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