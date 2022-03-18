عقوبات يابانية جديدة.. تطال مسؤولي الدفاع الروس 

أعلنت اليابان اليوم الجمعة أنها ستفرض عقوبات على 15 روسيا وتسعة منظمات، بما في ذلك مسؤولين عسكريين ومصدري أسلحة.

وتشكل العقوبات تجميد الأصول وهي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها اليابان في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أكرانيا.

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وكانت اليابان أعلنت الثلاثاء الماضي، عن تجمد أصول 17 روسيا وفرضت ضوابط على أنشطة رؤوس أموالهم، وذلك بعد أسبوع من فرض عقوبات إضافية على 20 رجل أعمال روسيا، و12 فردا من بيلاروسيا، و10 شركات وكيانات أخرى.

كما أعلنت اليابان الثلاثاء الماضي حظر تصدير معدات تكرير النفط إلى روسيا.

تجميد أصول

وأفادت وزارة المالية اليابانية بأن نوابا في البرلمان الروسي من بين المستهدفين بعقوبات تجميد الأصول، وأوضحت أن العقوبات تطال مجموعة رينوفا وأعضاء من عائلة يوري كوفالتشوك.

وجمدت اليابان، مطلع الشهر الجاري، أصول البنك المركزي الروسي في إطار عقوبات دولية على موسكو حرمت البنك من نصف احتياطياته البالغة 630 مليار دولار.

كذلك، كان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أعلن الاثنين الماضي، أن بلاده ستفرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو وستقيّد التعاملات المالية مع المصرف المركزي الروسي على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.

ويوم الجمعة الماضي، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، إن بلاده ستجمد الأصول في بعض البنوك الروسية في إطار العقوبات المفروضة على عملها في أوكرانيا.