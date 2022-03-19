أوكرانيا: نأمل إجلاء المدنيين عبر 10 ممرات اليوم

على وقع استمرار عملية موسكو العسكرية منذ 24 فبراير الفائت، عبرت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك عن أمل أوكرانيا في إجلاء المدنيين، اليوم السبت، عبر 10 ممرات إنسانية من مدن وبلدات على خط المواجهة مع القوات الروسية.

وقالت فيريشتشوك إنه تم الاتفاق على ممر لمدينة ماريوبول المحاصرة على الرغم من أن جهود السلطات لإجلاء المدنيين من هناك بموجب وقف مؤقت لإطلاق النار قد باءت بالفشل تقريباً من قبل، مع تحميل كل طرف الآخر المسؤولية عن ذلك، وفق رويترز.

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نزوح 6 ملايين ونصف!

يأتي ذلك فيما بلغ عدد النازحين داخلياً جراء القتال، بحسب أرقام الأمم المتحدة اليوم السبت 6 ملايين ونصف المليون شخص، أي ما يقارب ضعف عدد الذين تمكنوا من الفرار إلى دول الجوار.

وكان 3.3 مليون لاجئ قد دخلوا أراضي الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي، خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

إجلاء 9145 أمس

يذكر أن مسؤولاً أوكرانياً كبيراً كان أعلن، أمس الجمعة، أنه تم إجلاء 9145 شخصاً في المجمل من مدن أوكرانية عبر ممرات إنسانية، وهو ما يفوق بكثير عدد من تمكنوا من الفرار، الخميس.

كما قال نائب مدير مكتب الرئيس، كيريلو تيموشينكو، في منشور على الإنترنت، إن 4972 شخصاً غادروا ماريوبول.

ولم يتمكن سوى 3810 أشخاص في المجمل من مغادرة المدن في أنحاء البلاد، الخميس.

المفاوضات متعثرة

أما على الصعيد السياسي، فلا تزال المفاوضات بين البلدين متعثرة ومعقدة، إذ تتمسك كييف بشروطها ومن ضمنها انسحاب القوات الروسية، وسيادة الأراضي الأوكرانية.

في حين تتشدد موسكو بمطلب ضرورة حياد أوكرانيا، وعدم انضمامها إلى تحالفات غربية، تعتبرها روسيا خطيرة أو خطاً أحمر.