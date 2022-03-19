الدوما الروسي للغرب: أوقفوا إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا

دعا رئيس البرلمان الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين، الدول الغربية للتركيز على إيصال مساعدات إنسانية وليس أسلحة إلى أوكرانيا.

وقال "إن أرادت الولايات المتحدة والدول الغربية السلام حقا، فسيكون من الصواب بالنسبة لها أن تنفق المال على المساعدات الإنسانية للشعب عوضا عن إرسال إمدادات عسكرية"، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

مادة اعلانية

كما رأى أن على الأمم المتحدة اتخاذ قرارات والتوقف عن الكيل بمكيالين، مضيفاً "إن أرادوا أن يعم السلام في أسرع وقت ممكن، فعليهم اتخاذ قرارات فورية".

صواريخ ودبابات وطائرات

جاءت هذه التصريحات بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده سترسل طائرات بدون طيار وآلاف الصواريخ المضادة للطائرات والدبابات ونظاما مضادا للطائرات يمتاز بمدى أطول.

ومن بين تلك المساعدات أيضاً، مساعدة غير مسبوقة تشمل تسليم 100 طائرة بدون طيار من طراز Switchblade ، وهي أسلحة صغيرة ودقيقة محشوة بالمتفجرات قادرة على ضرب أهداف بطريقة "كاميكازي"، وذلك وفقا لما أفاد به مسؤول أميركي، ونقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

أتى هذا الوعد الأميركي بعد تزويد الحلفاء الغربيين الجيش الأوكراني بحوالي 17 ألف صاروخ خفيف يمكن إطلاقه من على الكتف وذاتي التوجيه بات السلاح المفضّل في الحرب البرية. وتستخدم هذه الأسلحة بشكل فاعل للغاية لتدمير المدرعات عن مسافة قريبة. ومن بينها، صواريخ "جافلين" أميركية الصنع، المصممة لهزيمة الدفاعات المضادة للصواريخ في الدبابات الروسية، والتي باتت أسطورية بفعاليتها.

توسيع نطاق العقوبات

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان طالب مرارا الغرب كما الولايات المتحدة، بزيادة المساعدات العسكرية لبلاده، كما العقوبات على روسيا.

كما طالب في كلمة أمام الكونغرس، يوم الخميس، بتقديم طائرات مقاتلة لأوكرانيا.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراري الماضي، تقاطرت على كييف المساعدات العسكرية والانسانية من معظم دول حلف الناتو، على رأسها الولايات المتحدة