بريطانيا: جميعنا في خطر بسبب بوتين والتهديدات الروسية

بعد تأكيد بريطانيا فشل القوات الروسية في تحقيق أهدافها من العملية العسكرية على الأراضي الأوكرانية، جدد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، التشديد على أن بلاده عازمة على الاستمرار في دعم كييف، ومدها بالسلاح.

وقال في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال مؤتمر لحزب المحافظين، إن بلاده زودت أوكرانيا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية، من ضمنها صواريخ مضادة للطيران، معتبرا أن "الجميع بات في خطر من التهديدات الروسية"

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كما دعا إلى تعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

إلى ذلك، أشار إلى أن لندن أرشلت جنودا إلى بولندا للمساعدة على الحدود مع أوكرانيا.

"خسارة بوتين"

من جهتها، أشارت وزيرة الخارجية ليز تراس إلى حملة التضامن الواسعة مع كييف من مختلف أنحاء العالم، منتقدة أحلام العودة إلى الاتحاد السوفياتي، في إشارة إلى نوايا موسكو.

كما وصفت الرئيس الروسي فلاديمير بالطاغية، ورأت أن العقوبات العالمية التي فرضت على بلاده ستضر بها كثيراً. وقالت إن أوروبا شهدت لأول مرة منذ عقود حرباً على أراضيها، مضيفة "يجب أن نتأكد من خسارة بوتين".

إفشال روسيا

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل شددت بوقت سابق على أن الحكومة والشعب البريطاني "مصممون تمامًا على أن يفشل بوتين في غزوه لأوكرانيا،" وفق تعبيرها. وقالت حديث منفصل ضمن مقابلة تلفزيونية "من الصواب أن نقوم بكل ما نستطيع لدعم أوكرانيا في شدتها".

عقوبات أخرى آتية

إلى ذلك، أوضحت أن لندن فرضت عقوبات بحق أكثر من ألف فرد وكيان ذي صلة بروسيا بثروة فاق مجموعها المليار جنيه إسترليني، وذلك عقب العملية العسكرية التي شنتها موسكو على أوكرانيا.و أكدت أن الحكومة لن تقف عند هذا الحد فقط، بل ستطرح مشروع قانون جديد في الجلسة البرلمانية التالية لفرض تغييرات أخرى كبيرة، دون أن توضح ماهيتها.

يذكر أنه منذ إنطلاق العملية العسكرية الروسية في أراضي الجارة الغربية، تأهبت العديد من الدول الغربية من أجل مساعدة كييف عسكريا وإنسانيا.

كما فرضت تلك الدول ومن ضمنها بريطانيا آلاف العقوبات على الروس، طالت مختلف القطاعات، ورجال الأعمال والسياسيين، حتى أنها لم توفر بوتين نفسه ووزير خارجيته.