رغم التحذير الروسي.. أوكرانيا تتسلم المزيد من الأسلحة

كشف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف أن أوكرانيا ستتسلم شحنة جديدة من الأسلحة الأميركية في غضون أيام تتضمن صواريخ جافلين وستينغر.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية اليوم السبت أن "(الأسلحة) ستكون على أراضي بلدنا في المستقبل القريب. نحن نتحدث عن أيام".

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يأتي ذلك بعد تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الجمعة، قال فيها إن أي شحنات أسلحة تصل إلى أوكرانيا من الخارج "ستشكل هدفاً عسكرياً مشروعاً لروسيا".

"هدف مشروع"

وأضاف لافروف، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، أن بلاده "لم تعد لديها أي أوهام متعلقة بالاعتماد على الغرب، وأنها لن تقبل أبداً رؤية لعالم تهيمن عليه الولايات المتحدة التي تريد أن تتصرف باعتبارها شرطياً عالمياً".

وتابع: "الولايات المتحدة تسعى لإعادة العالم إلى نموذج أحادي القطب، وأوروبا توقفت بالكامل تقريباً عن الدفاع عن استقلالها أمام الولايات المتحدة".

حظر طيران

يشار إلى أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي، طالبت كييف من الغرب بفرض حظر طيران شامل فوق الأجواء الأوكرانية لمنع الطائرات الروسية والمقاتلات من التحليق واستهداف المراكز العسكرية والقوات الأوكرانية.

إلا أن دول حلف شمال الأطلسي، وعلى رأسها الولايات المتحدة، أكدت أن هذا الأمر مستبعد، لما يحمل من مخاطر. كذلك أكدت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة رفضها تلك الفكرة، لأنها قد توسع النزاع إلى ما لا تحمد عقباه، بل قد تشعل حربا عالمية ثالثة!

