روسيا تنقل جنودها القتلى في أوكرانيا بالقطارات من بيلاروسيا

روسيا تنقل جثث جنودها القتلى في أوكرانيا إلى بيلاروسيا، ومنها إلى أراضيها بالقطار والطائرات "ودائما بعتمة الليل تجنبا للفت الانتباه" وفقا لما يتضح من فيديو، تاريخه أول مارس الجاري، وفيه ظهرت سيارات إسعاف عسكرية تسير بشوارع مدينة Gomel البعيدة في أقصى الجنوب الشرقي البيلاروسي أكثر من 300 كيلومتر عن "مينسك" العاصمة.

تلك السيارات، بحسب ما ذكر موظفون في مستشفى اكلينيكي بمدينة Mazyr الواقعة في منطقة مدينة "غوميل" نفسها، نقلت ما مجموعه 2500 جثة على الأقل بدءا من 13 مارس، بحسب ما ألمت به "العربية.نت" من مواقع وسائل إعلام غربية عدة، نقلا عن موقع إذاعة متعددة اللغات وأميركية التمويل، هي Radio Free Europe الواقع مقرها في براغ، عاصمة جمهورية التشيك.





ونقلت الإذاعة أيضا عن أحد سكان "مازير" أن الركاب في محطة القطارات الرئيسية في المدينة، صدمهم عدد الجثث التي عاينوا تحميلها في قطار "وحين بدأ بعضهم بتصوير ما كان يرى، أمسك بهم الجيش وأمرهم بإزالته" إلا أن الفيديو المعروض أعلاه نجا من المصادرة، وبثته "إذاعة أوروبا الحرة" بموقعها الموردة فيه أن طبيبا من المستشفى قال إن الجثث تم تحميلها فيما بعد بقطارات روسية "لأن شخصا ما صنع فيديو وبثه على الإنترنت" وفق تعبيره.

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وكان أحد المسؤولين بالمستشفى رقم 4 في منطقة مدينة غوميل، ذكر في أول مارس الجاري أن المستشفى بدأ في إخراج المرضى الحاليين بسبب العدد الهائل من الجنود الروس الجرحى الذين يتعين علاجهم، فيما ذكر مريض سابق تم علاجه في المستشفى: "كان هناك الكثير من الجرحى الروس (..) ممن يمكن سماع أنينهم في كل أنحاء المستشفى" كما قال.

كما وصف طبيب آخر القلق المتزايد بين السكان المحليين من احتمال وجود نقص بالأدوية اليومية، خصوصا المضادة لمرض يسمونه Tetanus المعروف باسم "الكزاز" عربيا، وهو شائع يصيب الجنود الذين يعانون من الشظايا والرصاص.