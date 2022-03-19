شاهد لافروف ممتعضا من الإعلام.. وشبكة واحدة فقط تعجبه!

غالبا ما يلعب الإعلام دوراً فاعلاً في تغطية الحروب والنزاعات حول العالم. وفي حين تصطف بعض الوسائل بقوة إلى جانب أحد الأطراف، تأخذ العديد منها مسافة واحدة من الجميع، محافظة على حياديتها.

Sergey Lavrov(RUSSIAN foreign minister) praises Fox News for its Ukrainian coverage. pic.twitter.com/RHLJjhDyMb — Haggis_UK 🇬🇧 🇪🇺 (@Haggis_UK) March 18, 2022

إلا أن النزاع الأوكراني الروسي، فتح الأبواب للعديد من حملات التشويه والتضليل المتبادل بين الطرفين، أدواته في الكثير من الأحيان وسائل التواصل الاجتماعي، لكن مسؤولي البلدين أيضا قدموا كل من جهته رواية مختلفة سواء للتطورات السياسية أو الأحداث الميدانية.

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لكن لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رأي آخر، فقد انتقد مرارا تغطية الإعلام الغربي للعملية العسكرية التي أطلقتها بلاده على أراضي الجارة الغربية.

ألاعيب وحيل

وكال انتقادات لاذعة في مؤتمرات صحافية عدة سابقا ضد الإعلام الأميركي، حتى إنه لم يتمالك نفسه عن وصف بعضه بالمأجور.

وخلال الساعات الماضية، انتشر فيديو جديد لرأس الدبلوماسية الروسية الشرس، وهو ينتقد الإعلام الغربي في تغطيته لما يجري في أوكرانيا.

ففي مقابلة مع روسيا اليوم بالإنجليزية، أكد لافروف أن بلاده أدركت منذ فترة طويلة "الألاعيب والحيل التي يستخدمها الغرب للتلاعب بالإعلام"

"وحدها فوكس نيوز"!

وتابع قائلا "ندرك تماما أنه لا وجود لإعلام غربي مستقل"، مضيفا أنه في الولايات المتحدة "لا يوجد إلا شبكة فوكس نيوز" التي تقدم رواية مختلفة عن السائد.

يذكر أن الشبكة الأميركية، غالبا ما تبث وجهات نظر منتقدة لسياسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وكانت من أشد الحلفاء للرئيس السابق دونالد ترمب.