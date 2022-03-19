كييف: سنبذل كل جهد لمحاسبة موسكو على جرائمها

بعد اتهامات روسية عدة لبلاده بإنشاء مصانع بيولوجية لتصنيع أسلحة، أكدت كييف أن كل تلك الذرائع كاذبة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو اليوم السبت على أن كل محاولات روسيا لخلق "ذرائع كاذبة" لحربها على بلاده محكوم عليها بالفشل.

.@UN has refuted Russian fake news about bioweapon labs in Ukraine. All Russia’s attempts to create false pretexts for its barbaric war on Ukraine are doomed to failure. No stone will be left unturned holding Russia and its officials to account for its crimes against Ukraine. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 19, 2022

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كما أضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر "سنبذل كل جهد ممكن لمحاسبة روسيا ومسؤوليها على جرائمهم ضد أوكرانيا".

إلى ذلك، أشار إلى أن الأمم المتحدة فندت كل الأنباء التي روجت لها موسكو بشأن المختبرات البيولوجية في البلاد.

"أدلة تثبت"

يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية دأبت خلال الأسبوعين الماضيين على التأكيد على أن لديها أدلة تثبت وجود مختبرات بيولوجية في أوكرانيا بتمويل من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

أتى ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها حصلت على دليل موثق على تعاون كييف وواشنطن لتطوير أسلحة بيولوجية، بتمويل أميركي تجاوز 200 مليون دولار، وفقا لما أفادت حينها وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس).

إلا أن الدول الغربية في مجلس الأمن الذي اجتمع بطلب روسي لمناقشة هذا الملف الأسبوع الماضي، انتقدت بشدة تلك الادعاءات، في حين دعت الصين لاحقا إلى التحقيق في الأمر، وأخذه على محمل الجد، لكن أي قرار لم يتخذ بشأن هذه الادعاءات.

يشار إلى أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 فبرار الماضي، أشعلت حرب اتهامات متبادلة بين الطرفين، سواء لجهة اتهام كييف للروس باستخدام أسلحة محرمة، واستهداف المدنيين، أو اتهام موسكو للقوات الروسية بأخذ المدنيين دروعا بشرية.

في حين دعت الدول الغربية لاسيما المنضوية ضمن الناتو والاتحاد الأوربي إلى التهدئة، وحل النزاع عبر المفاوضات، فارضة في الوقت عينه آلاف العقوبات على موسكو، وداعمة السلطات الأوكرانية بالسلاح والمساعدات.