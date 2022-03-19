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محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان الرئيس السوري

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الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات يستقبل الرئيس السوري
  • الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات يستقبل الرئيس السوري
  • لشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي يستقبل الرئيس السوري
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الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات يستقبل الرئيس السوري
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات يستقبل الرئيس السوري
لشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي يستقبل الرئيس السوري
لشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي يستقبل الرئيس السوري

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان الرئيس السوري

ولي عهد أبوظبي يستقبل الرئيس السوري ويبحث معه سبل التعاون بين البلدين

دبي - العربية.نت

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استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الرئيس السوري بشار الأسد، في دبي.

وأكد الشيخ محمد بن راشد خلال اللقاء، أن الإمارات حريصة على اكتشاف مسارات جديدة للتعاون البنّاء مع سوريا، ورصد الفرص التي يمكن من خلالها دفع أوجه التعاون المختلفة قُدماً بما يحقق مصالح الشعبين، وذلك حسبما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في "تويتر".

كذلك، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس السوري.

ورحب الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بزيارة الرئيس السوري والتي تأتي في إطار مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حول مختلف القضايا.

كما، بحث الجانبان العلاقات والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

وناقش الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك وتأكيد الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وانسحاب القوات الأجنبية إضافة إلى دعم سوريا وشعبها سياسياً وإنسانياً للوصول إلى حل سلمي لجميع التحديات التي يواجهها.

ولي عهد أبوظبي يستقبل الرئيس السوري
ولي عهد أبوظبي يستقبل الرئيس السوري

وأكد الشيخ محمد بن زايد أن سوريا تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي وأن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها بما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو الاستقرار والتنمية.

ولي عهد أبوظبي يستقبل الرئيس السوري
ولي عهد أبوظبي يستقبل الرئيس السوري

كما تبادلا وجهات النظر وموقف البلدين تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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