أستراليا تحظر صادرات خامات الألمونيوم إلى روسيا
أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الأحد، إنها فرضت حظرا فوريا على صادرات الألومينا وخامات الألمونيوم، بما في ذلك البوكسيت، إلى روسيا في إطار عقوباتها المستمرة ضد موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأضافت الحكومة الأسترالية في بيان مشترك من عدة وزارات، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء، أن "روسيا تعتمد على أستراليا في الحصول على ما يقرب من 20 في المئة من احتياجاتها من الألومينا".
كذلك، قالت إن هذه الخطوة ستحد من قدرة روسيا على إنتاج الألمونيوم وهو سلعة تصدير مهمة لروسيا.
وأوضح البيان أن "الحكومة ستعمل عن كثب مع المصدرين والنقابات العمالية التي ستتأثر بالحظر لإيجاد أسواق جديدة وتوسيع الأسواق الحالية".
وتمتلك شركة التعدين الانجليزية الأسترالية ريو تنتو حصة تبلغ 80 في المئة في شركة كوينزلاند ألمونيا في مشروع مشترك مع شركة روسال انترناشونال الروسية، ثاني أكبر منتج للألمونيوم في العالم.
عقوبات على رجال أعمال روس
وكانت أستراليا قد فرضت في الأسبوع الماضي عقوبات على رجلي أعمال روسيين على صلة بصناعة التعدين، أحدهما الملياردير أوليغ ديريباسكا الذي يمتلك حصصا في شركة كوينزلاند ألمونيا.
وقال البيان إن أستراليا فرضت في المجمل حتى الآن 476 عقوبة على 443 شخصا، من بينهم رجال أعمال مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و 33 كيانا، بما في ذلك معظم القطاع المصرفي في روسيا وجميع الكيانات المسؤولة عن الديون السيادية للبلاد.
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