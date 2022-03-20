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الرئيس الأوكراني يتهم الكرملين بالتسبب بكارثة إنسانية

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Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and Prime Minister Denys Shmygal attend a meeting with Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki and Deputy Prime Minister Jaroslaw Kaczynski, Czech Prime Minister Petr Fiala and Slovenian Prime Minister Janez Jansa in Kyiv, Ukraine March 15, 2022. (Reuters)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
روسيا و أوكرانيا

الرئيس الأوكراني يتهم الكرملين بالتسبب بكارثة إنسانية

زيلينسكي: موسكو رحلت آلاف الأوكرانيين قسراً إلى روسيا.. والأوكرانيون سيتذكرون حصار روسيا المرعب لماريوبول لعدة قرون

العربية.نت، وكالات

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اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، الكرملين بالتسبب بكارثة إنسانية، مشيراً إلى أن الأوكرانيين سيتذكرون حصار روسيا المرعب لماريوبول لعدة قرون.

كما اتهم الرئيس الأوكراني موسكو بأنها رحّلت آلاف الأوكرانيين قسرا إلى روسيا.

هذا ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ25، اليوم الأحد، حيث يواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية، فيما كشف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أن أوكرانيا ستتسلم شحنة جديدة من الأسلحة الأميركية في غضون أيام تتضمن صواريخ "جافلين" و"ستينغر".

زيلينسكي كان دعا، السبت، إلى إجراء محادثات سلام شاملة مع موسكو لوقف عمليتها العسكرية في بلاده، وحث سويسرا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أصحاب المليارات المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذين قال إنهم يساعدون بأموالهم في الحرب على أوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم، قال زيلينسكي "أريد أن يسمعني الجميع الآن خاصة في موسكو. حان وقت الاجتماع وحان وقت الحديث.. لقد حان الوقت لاستعادة وحدة أراضي أوكرانيا واسترجاع العدالة. وإلا فإن خسائر روسيا ستكون من الشدة بدرجة ستجعل التعافي منها يستغرق أجيالا".

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وقالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إنها دمرت مستودعا كبيرا تحت الأرض للصواريخ وذخائر الطائرات في منطقة إيفانو فرانكيفسك في غرب البلاد باستخدام صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي يمكنها أن تتجه إلى الأهداف المحددة لها بخمسة أمثال سرعة الصوت أو أكثر.‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬وهي المرة الأولى التي تستخدم فها روسيا هذه الصواريخ في أوكرانيا.

وأكد متحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية الهجوم، لكنه قال إن الجانب الأوكراني ليس لديه معلومات عن نوع الصواريخ المستخدمة.

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