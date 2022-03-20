بلجيكا.. سيارة تصدم حشدا في مهرجان وتوقع 4 قتلى

صدمت سيارة حشدًا كان يشارك في مهرجان، صباح الأحد، في مدينة لوفيير البلجيكية، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين بجروح خطيرة، وفق ما أعلن رئيس البلدية.

وقال جاك غوبير، رئيس بلدية المدينة، الواقعة جنوب بلجيكا، لوكالة أنباء بلغنا أن "سيارة كانت تسير بسرعة عالية صدمت حشداً، تجمهر لحضور المهرجان".

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ووقع الحادث في بلدة ستريبي براكيني، على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب بروكسل.

وذكرت وزيرة الداخلية، أنليز فيرليندن، أن "ما كان يجب أن يكون احتفالا رائعا تحول إلى مأساة".