.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بلجيكا.. سيارة تصدم حشدا في مهرجان وتوقع 4 قتلى

  • الخط
دهس في بلجيكا
من موقع الدهس في بلجيكا

بلجيكا.. سيارة تصدم حشدا في مهرجان وتوقع 4 قتلى

رئيس البلدية: الدهس أسفر عن إصابة 20 بجروح خطيرة

بروكسل - فرانس برس، أشوشييتد برس

نشر في: آخر تحديث:

صدمت سيارة حشدًا كان يشارك في مهرجان، صباح الأحد، في مدينة لوفيير البلجيكية، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين بجروح خطيرة، وفق ما أعلن رئيس البلدية.

وقال جاك غوبير، رئيس بلدية المدينة، الواقعة جنوب بلجيكا، لوكالة أنباء بلغنا أن "سيارة كانت تسير بسرعة عالية صدمت حشداً، تجمهر لحضور المهرجان".

مضيفة طيران سعودية تحكي للعربية.نت تجربتها وتحديات هذا العمل السعودية مضيفة طيران سعودية تحكي للعربية.نت تجربتها وتحديات هذا العمل

ووقع الحادث في بلدة ستريبي براكيني، على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب بروكسل.

وذكرت وزيرة الداخلية، أنليز فيرليندن، أن "ما كان يجب أن يكون احتفالا رائعا تحول إلى مأساة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل فقدت روسيا قوتها الناعمة بسبب الحرب في أوكرانيا؟ هل فقدت روسيا قوتها الناعمة بسبب الحرب في أوكرانيا؟
اكتشف المزيد