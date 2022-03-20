غروسي: مشاورات مستمرة لضمان سلامة منشآت أوكرانيا النووية

أكد رافائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوكالة تواصل المشاورات بهدف الاتفاق على إطار عمل بشأن أمن وسلامة المنشآت النووية الأوكرانية.

وأضاف أن أوكرانيا أبلغت الوكالة بأنها أعادت توصيل أحد خطوط الطاقة الثلاثة التي تربط محطة زابوريجيا بشبكة الكهرباء والتي فُصلت سابقا.

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كذلك، أوضح أنه إذا تم وضع إطار العمل ستكون الوكالة قادرة على تقديم مساعدة فنية فعالة للتشغيل الآمن لهذه المرافق.

مساعدة استشارية

وكان ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا في فيينا، قال في 12 مارس الجاري، إن موسكو تتواصل عن كثب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن السلامة والأمن في محطتي تشيرنوبل وزابوريجيا النوويتين بأوكرانيا.

ونقل أوليانوف عن شركة روساتوم القول، إن إدارة وتشغيل المحطتين يتم من قبل موظفين أوكرانيين، فيما تقوم مجموعة من الخبراء الروس بتقديم "المساعدة الاستشارية" لهم.

قصف زابوريجيا

يذكر أن دبابات روسية قصفت في الرابع من مارس محطة زابوريجيا، ما تسبب بحريق وأثار خشية من حدوث كارثة.

وتضمّ المحطة التي افتُتحت عام 1985، ستة مفاعلات VVER-1000 ذات تصميم سوفياتي، وتتمتع بقدرة تقارب 6000 ميغاواط تكفي لتأمين التيار الكهربائي لنحو أربعة ملايين منزل.

في الأوقات العادية، تنتج المحطة خُمس التيار الكهربائي في أوكرانيا ونحو نصف الطاقة النووية.